Политика

Новости

Климкин рассказал о возможности размещения на Украине баз НАТО

Запрет аренды украинских военных баз для временного пребывания иностранных военных касается только Черноморского флота. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ICTV, комментируя инициативу президента страны Петра Порошенко.

Климкину был задан вопрос о том, заменяли ли российские базы силы НАТО. «Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, предложенная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано», – ответил Климкин. При этом он уточнил, что перед вступлением в НАТО и ЕС украинская конституция будет меняться и вопрос о размещении баз будет в ней прописан.

Накануне Порошенко попросил Верховную раду в ускоренном порядке рассмотреть предложенные им изменения в конституцию страны. Они призваны закрепить «евроатлантический вектор» политики Украины и ее стремление в ЕС и НАТО. Текст законопроекта был опубликован на сайте парламента страны. Норму о запрете аренды военной базы для Черноморского флота предполагается исключить из переходных положений конституции.