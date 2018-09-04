Климкин рассказал о возможности размещения на Украине баз НАТО

Основными задачами Главного военно-политического управления Минобороны (ГВПУ), о создании которого было объявлено в конце июля, будут организация военно-политической пропаганды, предупреждение экстремизма и наркомании, а также работа со СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект положения об управлении. Подлинность проекта подтвердил изданию источник в министерстве.
Согласно документу, военно-политическая пропаганда и агитация в Вооруженных силах станет одной из главных задач управления. ГВПУ будет заниматься разработкой учебных планов военно-политической подготовки для всех категорий личного состава от рядовых до высшего командования.
ГВПУ будет проводить информационно-разъяснительную работу по «актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики» и реализации избирательных прав, следует из проекта. Также управление будет организовывать «военно-социологические исследования для оценки морально-политического и психологического состояния военнослужащих».
Кроме того, ГВПУ будет заниматься психологической работой с военнослужащими, в частности отбором поступающих на военную службу и согласованием назначений в армии, включая «профилактику отклоняющегося поведения».
Политуправление будет контролировать работу ведомственных СМИ. Оно будет выделять субсидии телерадиокомпании «Звезда» и газете «Красная звезда». Структура будет заниматься организацией редакционно-издательской деятельности и «выпуском пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов».
В задачи ГВПУ войдет поддержание дисциплины в армии. Оно должно будет предупреждать «негативные социальные процессы», включая процессы «на межнациональной и межрелигиозной основе». Политуправление также будет принимать меры по «предупреждению экстремизма» в Вооруженных силах и координировать деятельность по борьбе с наркоманией и торговлей наркотиками среди военных.
В ближайшее время положение должен утвердить министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК. Издание направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить подлинность документа.
Как пояснил РБК близкий к Минобороны источник, идея вернуть в армию идеологию принадлежит лично Шойгу, первым шагом было создание «Юнармии». Устанавливать идеологию в качестве государственной или обязательной запрещено Конституцией, речь идет «о ценностях и традициях, существующих в российской армии веками, – идее служения Отечеству», подчеркнул собеседник издания.
О создании Главного военно-политического управления стало известно 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал два указа: первый посвящен введению должности 11-го замминистра – начальника ГВПУ, второй – назначению на эту должность генерал-полковника Андрея Картополова.