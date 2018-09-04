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Политика
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Песков объявил о скором возобновлении боевых действий в Сирии

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Сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в провинции Идлиб, сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране. Дело в том, что там сформировалось гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела, и безусловно это ведет к общей дестабилизации обстановки. Это подрывает попытки к выводу ситуации на путь политико-дипломатического урегулирования и главное, что это представляет существенную угрозу для нашего пункта временного базирования - вы знаете, что именно оттуда осуществляется засылки летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «это главная аргументация». «Безусловно, необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы», — добавил Песков.

Песков также ответил на сегодняшний призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб».  «Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным и не всеобъемлющим подходом», отметил Песков. Тема Идлиба будет одной из главных на саммите лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране 7 сентября, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Идлиб – последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.

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Кремль пообещал долго помнить оскорбления Великобритании в адрес Путина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать оскорбительное высказывание руководителя банка ВТБ Андрея Костина в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Однако он напомнил об аналогичных высказываниях британских политиков в адрес российского руководства.

«Иные высказывания, сделанные руководителем банка мы комментировать не будем, тем более, что было заявление самого банка (Джонсону были принесены извинения. — Ведомости)», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе господином Джонсоном, в отношении нашего президента».

«У нас в этом плане очень хорошая память», — добавил представитель Кремля, оговорившись, что «Путину никто извинений не приносил».

Накануне Костин на мероприятии МГИМО в честь начала учебного года похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также выступавшего перед студентами. «Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Затем Костин принес «искренние извинения» Джонсону, а пресс-служба банка объяснила «эмоциональное высказывание» Костина «глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами».

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Политика
Новости

The New Yorker отозвал приглашение экс-советнику Трампа на свой форум

Ведомости
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Журнал The New Yorker отозвал приглашение на свой ежегодный общественно-политический форум в Нью-Йорке, направленное бывшему советнику президента США Дональда Трампа Стивену Бэннону. Об этом сообщил главный редактор журнала Дэвид Ремник в Twitter.

«Реакция в социальных сетях была критической, и на меня вылилось много злости из-за решения пригласить его. Некоторые сотрудники также заявили, что против его приглашения на форум», – написал Ремник.

О том, что Бэннон будет на форуме The New Yorker, Ремник сообщил газете The New York Times в понедельник. Он отметил, что намерен взять интервью у экс-советника Трампа и задать ему «жесткие вопросы». После этого актер Джим Керри, режиссер и продюсер Джад Апатоу и комик Пэттон Освальт пригрозили отказаться от участия в форуме, если там будет человек, близкий к Дональду Трампу.

По словам Ремника, он изменил решение об участии Бэннона, так как тот является сторонником превосходства белой расы и антисемитом. Однако главный редактор издания не исключил, что в будущем все же возьмет интервью у экс-помощника Трампа «вне сцены».

Позднее The New York Times уточнила в материале, что Ремник отозвал свое приглашение.

Сам Бэннон заявил, что согласился поехать на форум после «семи недель постоянных запросов», чтобы столкнуться с самым «бесстрашным журналистом своего поколения», пишет CNN.

В 2016 г. Стивен Бэннон работал в предвыборном штабе действующего президента США Дональда Трампа, а затем получил должность главного стратега администрации Белого дома. В августе прошлого года он ушел в отставку. Как пишет журнал The New Republic, отношения Бэннона и президента сильно осложнились.

Ежегодный общественно-политический форум журнала The New Yorker пройдет с 5 по 7 октября в Нью-Йорке. С 1999 г. на мероприятии выступают известные культурные и политические деятели.

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали стоимость всей недвижимости мира

Ведомости
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Совокупная стоимость всей недвижимости мира по итогам 2017 г. достигла $280,6 трлн, что на 6,2% выше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в исследовании международной консалтинговой компании Savills.

Наибольшая доля в общей стоимости приходится на жилье – $220,6 трлн. При этом наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы - 44%. Причем доля мирового населения в этих регионах составляет всего 17%.

На втором месте по совокупной стоимости жилья Китай и Гонконг, на которые сейчас приходится 26% совокупной стоимости жилья и 19% мирового населения.

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России в конце 2017 г. составила в нашей стране $2,9 трлн, из которых треть приходится на Москву ($0,87 трлн или 52,3 трлн руб.). Для сравнения общая стоимость жилья в Великобритании в 2017 г. составила более $9 трлн.

Что касается других секторов мировой недвижимости, то вся коммерческая недвижимость оценивается компанией Savills в $33,3 трлн, а сельскохозяйственные и лесные угодья – в $27,1 трлн.

По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП, а стоимость всего когда-либо добытого золота равна $7,6 трлн – лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.

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Бизнес
Новости

ФАС упрекнула «Победу» за использование ее претензий для повышения цен

Ведомости
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Авиакомпания «Победа», ранее повысившая минимальный тариф на провоз 10 кг багажа, воспользовалась предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). К такому выводу пришло московское управление ФАС, говорится в его сообщении.

В понедельник, 3 сентября, «Победа» сообщила, что с 4 сентября повысит с 499 до 777 руб. минимальную цену провоза багажа весом 10 кг. Компания объясняла, что «вынуждена увеличить минимальный тариф» из-за требований управления Федеральной антимонопольной службы Москвы.

Ранее оформить багаж весом 10 кг за 499 руб. пассажиры могли только через сайт «Победы». При оформлении через сайты агентств или уже в аэропорту пассажир платил 1000 руб. за одно место багажа весом до 10 кг. Еще одно условие акции – цена 499 руб. распространялась только на одно место багажа на каждую бронь. Это вызвало претензии службы, которая увидела в действиях авиакомпании «признаки навязывания потребителям невыгодных условий провоза багажа» и потребовала устранить нарушения.

Компания не уведомляла службу об исполнении предупреждения, заявило во вторник УФАС. «С учетом сказанного такие действия «Победы» можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС», – указывается в пресс-релизе.

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Бизнес
Новости

В Крыму остановили работу завода из-за выброса загрязняющего вещества

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Работа завода «Крымский титан», расположенного в Армянске на севере Крыма, остановлена на две недели после выброса загрязняющего вещества в атмосферу. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, руководство завода пообещало выплатить сотрудникам месячную зарплату полностью.

Аксенов добавил, что решение принято в предупредительных целях, здоровью и жизни населения ничто не угрожает. Тем не менее принято решение вывезти из Армянска в санатории всех детей, передает со ссылкой на главу республики местное агентство «Крым-информ».

Как отмечает »Крым-информ», первые сообщения о выбросах неизвестного вещества в Армянске появились в ночь с 23 на 24 августа. Местные жители сообщили, что на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В следующие дни сообщения о выбросах повторялись.

Во вторник, 4 сентября, выброс вредных веществ в атмосферу в городах севера Крыма впервые превысил норму, заявил Аксенов. «Сегодня ночью в связи с изменением погоды, падением ночной температуры и увеличением дневной впервые концентрация сернистого ангидрида превысила норму», – цитирует его «Крым-информ».

В Армянск прибыли сотрудники экстренных служб для проведения исследований. Предварительно они установили, что причиной выброса стали испарения содержимого кислотонакопителя, используемого заводом «Крымский титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»), сообщают «Новости Крыма». Власти Крыма создали оперативный штаб в Армянске.

Завод «Крымский титан» – крупнейший в Восточной Европе производитель диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины, бумаги и других изделий. Кроме диоксида титана пигментного предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

Как выглядит новый терминал аэропорта в Крыму

Бизнес
Новости

Михайловский ГОК остановил одну из фабрик после аварии на газопроводе

Ведомости
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Михайловский ГОК (входит в группу «Металлоинвеста») во вторник остановил одну из фабрик из-за прекращения подачи газа на производственную линию, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».

По его словам, на данный момент остановлена работа фабрики окомкования. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжают работу в штатном режиме, сообщил представитель «Металлоинвеста».

Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции.

«Падение давления в трубопроводе произошло из-за порыва подземного трубопровода высокого давления диаметром в Железногорском районе. Взрыва и возгорания не последовало», – сообщило МЧС. В результате аварии никто не погиб и не пострадал.

По данным МЧС, от газоснабжения отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов, социально значимых объектов нет. Завершить ремонтные работы планируется в 21.00 вторника.

Расследованием причин инцидента занимается специально созданная комиссия, сообщила «РИА Новости» компания «Газпром трансгаз Москва». Она отметила, что подачу газа в Железногорск планируется восстановить до конца дня.

Бизнес
Новости

Нефть WTI подорожала из-за тропического шторма в Мексиканском заливе

Ведомости
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Цена фьючерса на нефть West Texas Intermediate (WTI) на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) во вторник выросла до $70,43 за баррель, по данным на 10.32 мск. Это на 0,9% больше цены на закрытие предыдущих торгов.

Reuters связывает рост цен на WTI с тропическим штормом «Гордон», который, как отмечает агентство, может обрушиться на побережье Мексиканского залива уже в статусе урагана. В понедельник американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp заявила, что эвакуировала сотрудников и прекратила добычу на двух нефтяных платформах в Мексиканском заливе.

Цена за баррель нефти марки Brent на ноябрь ночью, напротив, снижалась, пишет Reuters. Агентство отмечает, что это связано с тем, что власти Индии разрешили государственным предприятиям импортировать иранскую нефть, если Тегеран организует доставку танкерами. Трейдеры, на которых ссылается Reuters, также отметили, что на Brent повлияло укрепление доллара, что делает импорт нефти для стран, использующих другие валюты, дороже.

По данным на 10.47 мск, стоимость нефти Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE в Лондоне росла на 0,44% до $78,49.

По данным национальной метеослужбы США, максимальная скорость ветра при шторме «Гордон» достигает 72 км/ч. Синоптики сообщают, что ураган может вызвать наводнения в Южной Алабаме, Миссисипи и Луизиане.

Технологии
Новости

Samsung до конца года представит складной смартфон

Ведомости
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Samsung до конца года представит складной смартфон. Об этом президент мобильного направления компании Донг Джин Ко рассказал телеканалу CNBC.

По его словам, устройство может быть представлено на конференции разработчиков Samsung в ноябре в Сан-Франциско. Топ-менеджер признал, что процесс разработки нового смартфона оказался «сложным», но компания «практически завершила» его. Исследования компании свидетельствуют об интересе пользователей к такому устройству, добавил топ-менеджер Samsung.

Собеседник телеканала отметил, что при разработке нового устройства Samsung применил опыт, который получил при разработке планшетов. «Большую часть времени, думаю, все будут использовать устройство в сложенном состоянии, однако, когда пользователь захочет посмотреть какое-то видео, он сможет развернуть его», – пояснил Донг Джин Ко. Другие детали о внешнем виде устройства он раскрывать не стал.

Он добавил, что Samsung постоянно задает себе вопрос, почему же пользователь захочет именно это устройство, а не планшет. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы каждая функция, каждое нововведение было значимо и для пользователя. Он должен понимать, зачем Samsung сделал это», – пояснил Донг Джин Ко.

Телеканал напоминает, что сообщение о новом смартфоне появилось после того, как в прошлом месяце Samsung анонсировал выпуск умной колонки Galaxy Home. Устройство должно стать ответом на подобные устройства от конкурентов – Amazon Echo и Google Home. В новую колонку от Samsung будет встроен голосовой помощник Bixby, которому пользователи смогут задавать вопросы и давать простые поручения.

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Бизнес
Новости

Минтранс предложил компаниям из списка Белоусова возможные проекты для инвестиций

Ведомости
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Компании из списка помощника президента Андрея Белоусова могут инвестировать в развитие железных дорог и портов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Он отметил, что некоторые компании из списка работают в морских портах, перегружают те или иные грузы. «Вижу возможность такой синергии, когда расширение пропускной способности железной дороги синхронизируется с развитием портовых мощностей, которые берет на себя бизнес», – сказал министр (цитата по ТАСС).

По словам Дитриха, для привлечения компаний из списка Белоусова может быть использован механизм концессий.

«Если сегодня, например, в портовой инфраструктуре государство должно построить причальную стенку и какие-то элементы портовой инфраструктуры, потому что она только государственная, можно предложить инвестору на основе договора о концессии вложить в эти объекты деньги и потом получить право их использовать на какой-то период времени. Соответственно, частные инвестиции повышаются, привлекаются компаниями – я имею в виду возможность инвестировать в России, – объем государственных инвестиций снижается и может быть направлен на что-то еще», – добавил министр транспорта.

Белоусов ранее предложил президенту Владимиру Путину изъять у компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов» (свыше 500 млрд руб. в год), полученных благодаря ослаблению рубля. Президент предложил правительству проработать вопрос – ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. Белоусов и первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов встретились с крупными предпринимателями и договорились, что вместо повышения нагрузки компании будут добровольно увеличивать инвестиции в проекты, связанные с целями майского указа Путина, – социальные, инфраструктурные, по модернизации производств.

Предложить список проектов компании из списка Белоусова должны к середине сентября. Глобально проекты будут разделены на корпоративные и государственные, говорил один из собеседников «Ведомостей». Решено утвердить четыре группы проектов, три из которых будут ориентированы на регионы, где работают компании: проекты, которые компании разработали, но пока не смогли реализовать, их новые проекты и инфраструктурные проекты государства в регионах их присутствия. В четвертую группу войдут «инфраструктурные мегапроекты», отмечал собеседник «Ведомостей». Два других не уверены, что такая группа проектов появится.

Политика
Новости

FT узнала о переводе через Danske Bank $30 млрд связанных с Россией денег

Ведомости
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Через обвиняемое в отмывании эстонское отделение Danske Bank в 2013 г. перевели около $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Объем транзакций, проводимых нерезидентами, достиг в 2013 г. рекорда, составив около 80 000 операций на сумму примерно $30 млрд», – уточняет издание.

Приведенная аналитиками сумма переводов во много раз превышает прежние оценки, взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 г. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк планирует детально изучить их.

Ранее прокуратура Эстонии открыла расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвинившего представителей эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств. Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг уточняла, что в причастности к сделкам подозреваются 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.

Дело Hermitage

Политика
Новости

Климкин рассказал о возможности размещения на Украине баз НАТО

Ведомости
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Запрет аренды украинских военных баз для временного пребывания иностранных военных касается только Черноморского флота. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире ICTV, комментируя инициативу президента страны Петра Порошенко.

Климкину был задан вопрос о том, заменяли ли российские базы силы НАТО. «Это очень классный вопрос… Та формулировка, которую вы видите, предложенная президентом, она касается только одной базы, и там четко это прописано», – ответил Климкин. При этом он уточнил, что перед вступлением Украины в НАТО и ЕС  ее конституция будет меняться и вопрос о размещении баз будет в ней прописан.

Накануне Порошенко попросил Верховную раду в ускоренном порядке рассмотреть предложенные им изменения в конституцию. Они призваны закрепить «евроатлантический вектор» политики Украины и ее стремление в ЕС и НАТО. Текст законопроекта был опубликован на сайте украинского парламента. Норму о запрете аренды военной базы для Черноморского флота предполагается исключить из переходных положений конституции.

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