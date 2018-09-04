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Песков объявил о скором возобновлении боевых действий в Сирии

Сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в провинции Идлиб, сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что ситуация в Идлибе продолжает оставаться темой для особой озабоченности и в Москве, и в Дамаске, и в Анкаре, и в Тегеране. Дело в том, что там сформировалось гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела, и безусловно это ведет к общей дестабилизации обстановки. Это подрывает попытки к выводу ситуации на путь политико-дипломатического урегулирования и главное, что это представляет существенную угрозу для нашего пункта временного базирования - вы знаете, что именно оттуда осуществляется засылки летательных аппаратов, которые представляют угрозу для наших баз», - сказал представитель Кремля.

По его словам, «это главная аргументация». «Безусловно, необходимо разобраться с этой проблемой. Мы знаем, что сирийские вооруженные силы готовятся к решению этой проблемы», — добавил Песков.

Песков также ответил на сегодняшний призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». «Просто выступать с какими-то предупреждениями, не обращая внимания на очень опасный негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является неполным и не всеобъемлющим подходом», отметил Песков. Тема Идлиба будет одной из главных на саммите лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране 7 сентября, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Идлиб – последний крупный анклав боевиков в Сирии. Среди них высок процент непримиримых джихадистов, свезенных туда по условиям перемирия из уже взятых под контроль правительства Сирии анклавов.