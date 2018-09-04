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Кремль пообещал долго помнить оскорбления Великобритании в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня не стал комментировать оскорбительное высказывание руководителя банка ВТБ Андрея Костина в адрес бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Однако он напомнил об аналогичных высказываниях британских политиков в адрес российского руководства.

«Иные высказывания, сделанные руководителем банка мы комментировать не будем, тем более, что было заявление самого банка (Джонсону были принесены извинения. — Ведомости)», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе господином Джонсоном, в отношении нашего президента».

«У нас в этом плане очень хорошая память», — добавил представитель Кремля, оговорившись, что «Путину никто извинений не приносил».

Накануне Костин на мероприятии МГИМО в честь начала учебного года похвалил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, также выступавшего перед студентами. «Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», – сказал Костин. Затем он привел в сравнение западных коллег Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», – обратился Костин к аудитории, которая отреагировала на его слова смехом и аплодисментами.

Затем Костин принес «искренние извинения» Джонсону, а пресс-служба банка объяснила «эмоциональное высказывание» Костина «глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами».