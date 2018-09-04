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Сирийская оппозиция сообщила о начале российских ударов в Идлибе

Российские ВВС во вторник 4 сентября начали бомбардировки целей в сирийской провинции Идлиб, утверждают представители сирийской оппозиции. Речь идет о нескольких десятках ударов, сообщает BBC. Если эта информация подтвердится, это будет означать конец трехнедельной паузы в активных боевых действиях, отмечает агентство.

По данным The Guardian, ссылающейся на сообщения оппозиции, не менее 23 ударов были нанесены сегодня по позициям «Хайат Тахрир Аш-Шам» (новое название запрещенной в России «Джабхат Ан-Нусры») и запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» в районе города Джиср-эш-Шугур близ сирийско-турецкой границы. В аккаунтах террористов в соцсетях приводятся фото взрывов, но нет фото самолетов, якобы наносивших удары.

Российское Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сирийские войска готовятся решить проблему террористов, засевших в Идлибе. Он также ответил на призыв президента США Дональда Трампа к президенту Сирии Башару Асаду отказаться от «безрассудной атаки на Идлиб». Он указал, что простое предупреждение без учета «очень опасного негативного потенциала для всей ситуации в Сирии» является «неполным и невсеобъемлющим подходом».

ООН предупреждало, что активные боевые действия в Идлибе приведут к появлению до 800 000 беженцев и гуманитарной катастрофе.