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Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Израиль во вторник, 4 сентября, нанес ракетный удар по целям в контролируемых правительством Сирии провинциях Хама и Тартус, пишут сирийские СМИ.

Агентство «Аль-Масдар» сообщило, что ВВС Израиля выпустили минимум пять ракет по целям в районе города Масияф на полпути между столицами провинций - городами Тартус и Хама. Кроме того, мощный взрыв был слышен в районе портового города Банияс в 35 км к северу от Тартуса, где находится база российского флота в Сирии. По данным источника агентства, погиб один человек, ранены четверо.

Государственное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили пять ракет, запущенных израильскими самолетами, но «Аль-Масдар» со ссылкой на свои источники пишет, что сорвать атаку не удалось.

Израильская газета Haaretz со ссылкой на «Обсерваторию по правам человека в Сирии» написала, что удары наносились по военным целям, находящимся под контролем иранских формирований. Официального заявления Армии обороны Израиля пока не последовало.

Сегодня же сирийская оппозиция сообщила о начале российских бомбардировок в провинции Идлиб, контролируемой вооруженными формированиями оппозиции. Минобороны России не комментировало эту информацию.