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Палата представителей США приняла законопроект о санкциях за кибератаки

Акт «О киберсдерживании и реагировании» одобрен Палатой представителей США, говорится в заявлении комитета по иностранным делам. Законопроект обязывает президента вводить санкции против «критических источников киберугрозы» (critical cyber threat actor) - иностранных лиц или иноагентов, несущих ответственность за спонсируемую государством кибердеятельность. Их списки должны регулярно публиковаться и обновляться, в том числе с учетом информации стран-союзников.

Во втором параграфе проекта приводятся слова шефа нацразведки, называвшего Россию, Китай, Иран и Северную Корею «величайшими киберугрозами Соединенным Штатам». Закон ставит в известность эти страны «о том, что США готовы к наложению жестких последствий за кибератаки», отмечается в заявлении комитета. В нем также говорится о том, что в последние годы «иностранные противники» США разработали сложные кибермеханизмы, которые могут повредить американской критической инфраструктуре, а также подорвать ее «экономику и выборы». Законопроект по сути кодифицирует неофициальную политику США по борьбе с киберпреступностью.

Документ предполагает, что президент может выбрать конкретный санкционный механизм, который в данном случае считает наиболее подходящим. Речь может идти об отказе в гуманитарной помощи, во въезде в США, а также об ограничениях при страховании, кредитовании и операциях с долговыми инструментами.

После одобрения Палатой представителей документ, разработанный двухпартийной группой сенаторов, должен поступить на рассмотрение в верхнюю палату парламента США и затем, в случае одобрения – на подпись президенту.

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