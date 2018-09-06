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Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей

Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.

«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.

Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.

Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей