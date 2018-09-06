Британский министр назвал Путина ответственным за отравление Скрипалей
Министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес сегодня возложил на президента России Владимира Путина ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта. Накануне премьер-министр страны Тереза Мэй ограничилась заявлением о том, что отравление организовала российская спецслужба ГРУ с санкции лица на «высоком уровне» российской власти, не назвав конкретных имен.
«В конечном итоге он [Путин] несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации и именно его правительство контролирует, финансирует и управляет военной разведкой, ГРУ, через Минобороны», - заявил Уоллес в эфире утренней программы Today на BBC. «Не думаю, что кто-то сможет сказать, что Путин не контролирует свое государство. Он намеренно окружил себя действующими и бывшими разведчиками, силовиками, как их называют в России... В итоге, несомненно, он несет ответственность. Он - лидер этого государства», - cказал британский министр.
Уоллес заявил, что Великобритания ответит на действия России, но не «грубым, разрушительным и агрессивным поведением, которое видим со стороны России». «Мы противодействуем русским как в публичной, так и непубличной сфере, в пределах закона и тонкими действиями», - отметил он.
Накануне Великобритания назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей 4 марта. По данным правоохранительных органов страны, это сотрудники ГРУ, граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Российский МИД заявил, что имена, как и фотографии, России ничего не говорят, и вновь предложил Лондону «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.