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Новым пресс-секретарем Медведева стал выходец из «России сегодня»

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покинет этот пост, ее место займет Олег Осипов, работавший первым заместителем главного редактора МИА «Россия сегодня». Об этом сегодня официально заявил зампред, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

«На подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства "Россия сегодня" Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата - пресс-секретаря премьер-министра», - сказал Чуйченко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Осипов работал в РИА «Новости» руководителем новостного блока, а до того был журналистом президентского пула.

Главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян поздравила своего зама с назначением, а правительство - «с отличным решением». «Олег редкой порядочности человек, высшего класса журналист, информационщик и медиаменеджер, - написала она. - Последние 4 года Олег был моим первым замом в МИА "Россия сегодня", и за столько лет ни одного прокола или нечестности я за ним не знала и не знаю».

Тимакова покинет свой пост в связи с переходом на другую работу, отметил Чуйченко.

Сама Тимакова, проработавшая пресс-секретарем Медведева 10 лет, рассказала журналистам, что на следующей неделе передаст дела Осипову и познакомит его с коллективом. «После того как завершится оформление документов, он выйдет на работу», - сказала она.

Тимакова уточнила, что решила перейти на другую работу полгода назад, и поблагодарила премьера Медведева за поддержку. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», - отметила она. Свою должность на новом месте работы она не назвала, посоветовав дождаться официального сообщения.