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Прокуратура передала в СК материалы об охоте главы Иркутской области на медведя

Прокуратура Иркутской области направила в областное управление СКР материалы «для решения вопроса об уголовном преследовании» людей, которые оказались на видео охоты на медведя, в том числе губернатора региона Сергея Левченко, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное преследование может быть начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору).

Видеозапись была выложена ранее в сентябре. На ней Левченко и сопровождающие его люди пристреливает ружье, затем показана берлога медведя, раздаются выстрелы. Один из группы людей жмет руку губернатора и спрашивает: «Ну что, достигли вы цели?» В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили РБК, что охота Левченко была лицензированной.

9 сентября, в единой день голосования, в Иркутской области пройдут выборы в законодательное собрание.

Левченко является одним из двух российских губернаторов-коммунистов. Он был избран в сентябре 2015 г. по итогам двух туров. В октябре того же года против сына главы региона Андрея Левченко возбудили дело об уклонении от налогов.