Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России
Гражданская супруга обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала из России. Ее адвокат Александр Карабанов заявил ТАСС, что она с дочерью улетела в США. По его словам, Семынина приняла решение уехать из-за опасений за свою жизнь: «Моя подзащитная подтверждает, что покинула РФ, так как опасается за свою жизнь». Семынина не планирует возвращаться в Россию, уточняет «Интерфакс» также со ссылкой на Карабанова.
При этом «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, близкий к семье Захарченко, что Семынина уехала не в США, а в Англию. Одна или с дочерью – агентство не уточнило. Сама Семынина сказала «РИА Новости», что она «там, где и была», подчеркнув, что она имеет право выезжать из страны. По словам источника агентства, Семынина покинула Россию еще 28 сентября.
Захарченко задержали еще в 2016 г. Его обвинили в получении взятки. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте. Происхождения этих денег полковник объяснить не смог. Потом с Захарченко взыскали имущество на общую сумму около 9 млрд руб.: это 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в Москве, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника. Захарченко отметил, что из изъятого имущества ему принадлежат только около 93 000 руб.
Обыски проходили в том числе и у Семыниной. В частности, у нее изъяли медицинские документы детей, телефоны и планшеты и около 2000 евро. Карабанов говорил, что это единственные денежные средства, оставшиеся у нее на жизнь. Кроме того, суд арестовал в рамках уголовного дела против Захарченко счета Семыниной в ВТБ, а также нежилое помещение площадью 2500 кв. м, которое она сдавала в аренду одному из магазинов сети «Пятерочка».