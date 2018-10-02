Суд арестовал «короля госзаказа» по делу экс-полковника Захарченко

Совладельцы компании в 2018 г. заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» Евгений Разумный / Ведомости

Басманный суд Москвы заключил под арест совладельца компании – подрядчика РЖД «1520» Валерия Маркелова по делу о даче взятки экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД, полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщает агентство ТАСС. Суд назначил арест Маркелову до 1 декабря.

Согласно материалам суда, Маркелову инкриминируется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ранее следователь СКР заявил судье, что Маркелов и его трое сообщников подозреваются в даче взятки Захарченко, рассказывал в беседе с «Ведомостями» представитель суда. По версии следствия, предприниматель «с ноября 2007 г. по август 2016 г. совершил умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки должностному лицу, которым являлся Захарченко, в составе организованной группы совместно с Ушеровичем, Моториным и Станкевичем», уточняет «Интерфакс». Адвокат Маркелова Роман Воронин, выступая в суде, отмечал, что в материалах против его подзащитного речь идет об «астрономических» суммах.

Группа компаний «1520», совладельцем которой является бизнесмен, — один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов. Основной профиль ее деятельности – развитие железнодорожной инфраструктуры. В нее входят строительные компании («Бамстроймеханизация», Объединенная строительная компания «1520», «Форатек энерготрансстрой») и проектные организации («Росжелдорпроект», «Ленгипротранс», «Дальгипротранс»). В парке – свыше 2000 единиц строительной техники, в штате – более 12 000 человек.

Совладельцы компании в 2018 г. заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа», составленном российским журналом Forbes. По оценке журнала, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

Ранее Захарченко были предъявлены обвинения в вымогательстве взятки по эпизоду, не связанному с компанией «1520». Полковник был заключен под стражу в 2017 г. Тогда же по иску Генпрокуратуры были конфискованы судом обнаруженные при обыске в одной из квартир экс-сотрудника главка МВД более 9 млрд руб. (в пересчете на рубли). Сам он не говорил, кому принадлежат найденные деньги, а адвокаты Захарченко называли их «бесхозным имуществом, практически кладом».

Кого Forbes признал «королями госзаказа»