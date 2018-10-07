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Власти Китая подтвердили расследование в отношении президента Интерпола

Президент Интерпола и заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона, сообщила центральная комиссия Коммунистической партии КНР по проверке дисциплины.

В сообщении комиссии не уточняется, в нарушении какого именно закона подозревается Хунвэй. О местонахождении чиновника также ничего не говорится. Отмечается, что сейчас в отношении президента Интерпола проводится расследование.

В пятницу французская полиция начала расследование об исчезновении Хунвэя. Он и его семья проживают во французском Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола. По словам жены Хунвэя Грейс, в конце сентября он поехал в отпуск на родину в Китай и с тех пор перестал выходить на связь.

В воскресенье жена президента Интерпола рассказала агентству Associated Press, что перед исчезновением муж отправил ей изображение ножа и сообщение «жди моего звонка». По мнению Грейс Хунвэй, таким образом супруг хотел сообщить ей, что он в опасности. Это сообщение было отправлено 25 сентября.

Газета South China Morning Post в пятницу сообщила, что Хунвэй был задержан и увезен на допрос, как только его самолет приземлился в Китае. По данным французского издания Le Parisien, он подозревается в коррупции: чиновник якобы оказывал содействие в получении контрактов компании, работающей в сфере кибербезопасности.

Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым гражданином Китая на этой должности.