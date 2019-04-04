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РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию. В списке — 120 объектов недвижимости, включая дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы. Эскизы фасадов этих домов Маркелов нарисовал сам. Генпрокуратуру также заинтересовали 16 автомобилей бывшего чиновника, часы Patek Philippe и наличные в разных валютах. Сам бывший чиновник в письме изданию заявляет, что вся недвижимость из списка Генпрокуратуры принадлежит не ему, а вдове его отца Татьяне Маркеловой. Именно она вкладывала свои средства в стройки в Марий Эл. Маркелов утверждает в письме в редакцию, чью подлинность подтвердил газете его адвокат Игорь Трунов, что на объектах недвижимости не зарабатывал и просил родственницу строить храмы и социальные объекты.

Татьяна Марклова, по данным СПАРК, является владельцем нескольких производств стройматериалов и инвестиционных компаний, чьи адреса совпадают с адресами дворцов в центре столицы республики Марий Эл. Чистые активы этих компаний совокупно составляют порядка 1,7 млрд руб.

По данным источника газеты в Генпрокуратуре, все объекты из списка ведомство требует передать в госсобственность.

В апреле 2017 г. президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Маркелова. Бывшего главу республики задержали и этапировали в Москву. Следствие считает, что Маркелов через доверенное лицо получил от учредителя ОАО «Акашеская» более 235 млн руб. за покровительство и в обмен на обещание господдержки. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса («Получение взятки»). Впоследствии ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном обороте оружия.

Маркелов обвинения отрицал и назвал свое преследование политическим.