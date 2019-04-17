Политика

Новости

Госдума ужесточила наказание для водителей за бегство с места ДТП

Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении. Теперь водители, оставившие место ДТП, будут привлекаться к административной ответственности, только если в ДТП нет пострадавших. В остальных случаях будет наступать уголовная ответственность.

Тот, кто скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, может быть наказан 3 годами принудительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии есть один погибший, а водитель покинул место ДТП, он будет наказан лишением свободы на срок до 7 лет, если погибших два и более – на срок до 9 лет. Также поправки вводят запрет занимать руководящие должности для сбежавших с места ДТП.

Сейчас водители, оставившие место ДТП, могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок от 1 до 1,5 года или попасть под административный арест на срок до 15 суток, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Таким образом, тот, кто сбежал с места ДТП, несет меньшую ответственность, чем водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Поправки в УК и КоАП фактически приравнивают побег с места ДТП к «пьяному» вождению.