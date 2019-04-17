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Госдума ужесточила наказание для водителей за бегство с места ДТП

Ведомости
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Госдума ужесточила наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди, сообщается в материалах нижней палаты парламента. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении. Теперь водители, оставившие место ДТП, будут привлекаться к административной ответственности, только если в ДТП нет пострадавших. В остальных случаях будет наступать уголовная ответственность.

Тот, кто скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, может быть наказан 3 годами принудительных работ или лишением свободы на срок до 4 лет. Если в аварии есть один погибший, а водитель покинул место ДТП, он будет наказан лишением свободы на срок до 7 лет, если погибших два и более – на срок до 9 лет. Также поправки вводят запрет занимать руководящие должности для сбежавших с места ДТП.

Сейчас водители, оставившие место ДТП, могут быть лишены права управлять транспортным средством на срок от 1 до 1,5 года или попасть под административный арест на срок до 15 суток, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Таким образом, тот, кто сбежал с места ДТП, несет меньшую ответственность, чем водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Поправки в УК и КоАП фактически приравнивают побег с места ДТП к «пьяному» вождению.

Бизнес
Новости

Фигурант дела Захарченко вышел из капитала подрядчика РЖД

Ведомости
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Валерий Маркелов, обвиняемый в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, вышел из капитала группы компаний «1520», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Маркелову принадлежали 28,33% группы. Его доля 15 апреля перешла Алексею Крапивину, который увеличил свой пакет до 56,66%.

ВЭБ.РФ планирует выкупить значительную долю в группе компаний «1520», 15 апреля сообщили «Ведомости». Госкорпорация может приобрести от 30 до 49%, что позволит ей стать крупнейшим акционером «1520».

Группа компаний «1520» – крупнейший строительный подрядчик РЖД. В 2018 г. ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes. По оценке издания, сумма полученных ими подрядов от РЖД составила 218,2 млрд руб.

В октябре прошлого года суд арестовал Маркелова по делу о даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он в течение 10 лет платил Захарченко взятки на общую сумму около 2 млрд руб.

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Политика
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Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Ведомости
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В качестве одной из версий пожара в Соборе Парижской Богоматери криминалисты рассматривают проблемы с электрикой, сообщает Le Parisien.

Специалисты считают, что очаг возгорания расположен у основания шпиля Собора. Там могло произойти короткое замыкание. Криминалисты изучают лифты, которые были установлены для реставрации здания.

Ранее прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что расследование пожара в Соборе Парижской Богоматери будет «долгим» и «сложным». Сейчас французское следствие считает, что он не был преднамеренным.

Пожар в Соборе произошел вечером 15 апреля. Сгорели шпиль здания, часы и большая часть крыши. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал реконструировать его за пять лет.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери

Бизнес
Новости

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Ведомости
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Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров. По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние Игоря и Дмитрия Бухманов, основателей компании – разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd., оценивается в $2,8 млрд (по $1,4 млрд на брата).

В игры Playrix Holding играют более 30 млн человек по всему миру. Самыми известными играми компании стали Gardenscapes и ее сиквел Homescapes. Годовая выручка компании оценивается аналитиками NewZoo в $1,2 млрд, а сама компания входит в топ-10 разработчиков игр для iOS и Google Play. В офисах компании по всему миру работают 1100 сотрудников, указывает Bloomberg.

Создавать компьютерные игры братья Бухманы начали еще в Вологде в 2001 г. На своей первой игре они заработали $100, что равнялось средней заработной плате в Вологде, где тогда жили Бухманы. В 2004 г. ежемесячная выручка от продажи игр достигла $10 000. Тогда Бухманы зарегистрировали Playrix. Сейчас компания разрабатывает игры для смартфонов и соцсетей, большая часть игр бесплатна для скачивания и не содержит рекламы. Реклама приносит менее 3% дохода Playrix, рассказал Bloomberg Дмитрий Бухман. По его словам, большую часть своего дохода Playrix получает от покупок в приложениях.

В феврале 2019 г. в СМИ появились сообщения, что братья могут продать Playrix китайским инвесторам. В числе потенциальных покупателей назывались iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game Co. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. «Это не та цена, за которою мы готовы продать компанию», – заявил Bloomberg Дмитрий Бухман.

Бизнес
Новости

«Северсталь» и японские компании создадут системы хранения СПГ для «Газпрома»

Ведомости
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ПАО «Северсталь» и японские компании IHI Corporation и Mitsui & Co. Plant Systems планируют создать совместное предприятие по производству резервуаров для хранения сжиженного газа для проекта «Газпрома» «Балтийский СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с деталями сделки источники. Сам СПГ-проект должен быть запущен в 2023–2024 гг.

Совет директоров одобрил сделку по созданию СП 15 апреля. Собеседник издания уточнил, что «Газпром», вероятно, заключит контракт с создающимся предприятием. Другой источник уточнил, что сначала будет заключено соглашение о намерениях. Параметры контрактов предполагается определить позже.

Это косвенно подтвердили в «Газпроме», заявив, что речь идет о рамочном соглашении, в котором нет экономических показателей. Оно охватывает «все перспективные СПГ-проекты» компании. Предполагается, что «Газпром» станет потенциальным потребителем продукции «при условии ее конкурентоспособности и обеспечения полной локализации в России».

Основная роль в создающемся СП будет отведена IHI Corporation, которая занимается строительством и конструированием резервуаров для хранения СПГ и приемных терминалов СПГ. Финансовым инвестором, по словам источника, выступит Mitsui – партнер «Газпрома» по проекту «Сахалин-2». Поставщиком спецсталей для предприятия станет «Северсталь». По СПГ-проектам компания сотрудничает с «Газпромом» с 2018 г. Тогда она отгрузила 700 т элементов конструкции резервуара хранения СПГ из криогенной стали для СПГ-завода возле компрессорной станции «Портовая».

Политика
Новости

NYT узнала о нежелании Трампа высылать российских дипломатов из-за дела Скрипалей

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп скептически относился к идее выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей, но его переубедила Джина Хаспел, занимавшая на тот момент пост замдиректора ЦРУ, сообщает The New York Times.

Изначально Трамп, который часто критиковал «крыс» и других перебежчиков, считал нападение на Скрипалей частью «шпионских игр» и с пониманием отнесся к действиям российских властей, рассказали газете несколько чиновников. Однако Хаспел настояла на высылке российских дипломатов. Она показала Трампу фотографии детей, пострадавших от «Новичка», и погибших птиц.

В марте прошлого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти.

После отравления Скрипалей около 30 стран выслали российских дипломатов, в том числе США. Они выслали 60 человек, в том числе 12 сотрудников российской миссии в ООН.

Политика
Новости

СМИ сообщили о 20-минутном промедлении с вызовом пожарных в Нотр-Дам

Ведомости
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Пожарная сигнализация сработала в соборе Парижской Богоматери 15 апреля в 18.20 по местному времени, однако служащие вызвали пожарных лишь 23 минуты спустя – в 18.43. Все это время сотрудники собора самостоятельно пытались найти источник возгорания, пока сигнализация не сработала во второй раз.

Хронологию событий восстановил прокурор Парижа Реми Хейц, слова которого приводят Buzz Feed News и The Washington Post. После первого срабатывания сигнализации служащие собора провели эвакуацию находившихся в соборе прихожан, поскольку месса началась несколько раньше. Как заявил органист Нотр-Дама Иоганн Вексо французской газете Ouest-France, первые минуты не чувствовалось даже запаха дыма. После второго срабатывания сигнализации стало понятно, что возгорание возникло на крыше. Ректор Нотр-Дама Патрик Шове рассказал, что пожарные трижды в день проводят «оценки» в уязвимом районе под деревянной крышей.

Причины возгорания всемирно известного собора еще выясняются. По прогнозам Хейеца, дело будет «долгим» и «сложным». Пока в качестве основной версии французское следствие рассматривает «теорию несчастного случая», пояснил прокурор Парижа.

Накануне министр культуры Франции Франк Ристер сообщил, что большая часть реликвий собора сохранена. В их числе терновый венец Иисуса Христа и туника Святого Луи, французского короля XIII в. Огонь не затронул и соборный орган, но пока неясно, не был ли он поврежден при тушении. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Ведомости
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Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-банка, на 100% принадлежащего ВТБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Исмаилов подозревается в нарушении трех статей УК Швейцарии – 163-й,164-й и165-й. В них речь идет о мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, о фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также о разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

В заявлении БМ-банка, бывшего Банка Москвы, сообщалось, что в период с сентября 2012 г. по февраль 2014 г. он выдал три кредита на общую сумму более $230 млн. Их получателями стали ООО «Руслайн 2000» и голландская Tropicano Finance B.V., входившие в группу АСТ, которая принадлежала Исмаилову. Последний выступил поручителем по этим кредитам. Через некоторое время компании прекратили их обслуживание, к настоящему моменту долг с учетом пени и штрафов составляет около 15 млрд руб. Сам Исмаилов признан банкротом, а его имущество должно быть выставлено на торги.

Ранее БМ-банк получил контроль над принадлежавшим Исмаилову рестораном «Прага», бизнес-центром «Тропикано», ТЦ АСТ и двумя квартирами на Кутузовском проспекте. В США по требованию кредитора арестован купленный Исмаиловым торговый центр Craig Valley Plaza, на который он потратил около $8 млн из кредитных средств. Отсудить гостиничный комплекс класса люкс Mardan Palace в турецкой Анталье БМ-банку не удалось.

По данным кредитора, часть полученных средств Исмаилов направил в Швейцарию. Свои активы он переоформил на ряд местных компаний и физлиц, что стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. Источник в окружении Исмаилова утверждает, что никаких активов в Швейцарии у него нет. Представители защиты бизнесмена узнали о расследовании от корреспондента издания. В пресс-службе ВТБ заявили, что будут «добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства».

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса против Саудовской Аравии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, поддержанную обеими палатами конгресса, которая предписывает прекратить военную помощь участникам конфликта в Йемене, сообщает Associated Press. США поставляют оружие на миллиарды долларов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена в борьбе с повстанцами. «Эта резолюция является ненужной, опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставя под угрозу жизнь американских граждан и отважных военнослужащих как сегодня, так и в будущем», – заявил Трамп, комментируя свою позицию.

Это второй случай за время президентства Трампа, когда он решился на применение вето. Первый касался введения чрезвычайного положения для финансирования строительства защитной стены на границе с Мексикой. По подсчетам Reuters, поддержки конгрессменов не хватит для преодоления президентского вето по йеменской резолюции. Такой вывод агентство делает, исходя из количества голосов, набранных при ее утверждении.

Йеменская резолюция стала ответом конгресса на позицию Белого дома по убийству в Саудовской Аравии колумниста The Washington Post Джамаля Хашкоджи. В ноябре 2018 г. представители конгресса настаивали на отмене военных поставок Эр-Риярду из пакета на $110 млрд, но Белый дом работал над сохранением сделок. Одной из них стала поставка Саудовской Аравии противоракетной системы THAAD на $15 млрд.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. На одной стороне выступают правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией, на другой – повстанцы-шииты, помощь которым оказывает Иран.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Дерипаска готов отказаться от контроля в группе ГАЗ из-за санкций

Ведомости
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Олег Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ – крупнейшем активе машиностроительного холдинга «Русские машины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, сказанные во время беседы с журналистами на центральном заводе группы в Нижнем Новгороде. При этом Дерипаска провел аналогию с холдингом En+, санкции с которого были сняты после снижения его доли в капитале, уточняет «Коммерсантъ».

«Это трудное время», – так охарактеризовал Дерипаска ситуацию в группе ГАЗ. Санкции США против нее не вступили в силу, в последний раз их введение было отложено в начале марта на четыре месяца. Однако если не будет снята сама угроза их введения, у ГАЗа не останется шансов на выживание, даже если в начале июля группа получит еще одну отсрочку, уточнил Дерипаска. Риск введения санкций не дает группе «полной свободы», что сказывается на отношениях с партнерами. В качестве примера бизнесмен привел немецкий Daimler, прекративший сотрудничество с ГАЗом из-за риска вторичных санкций.

В начале марта стало известно о том, что группа Volkswagen приостановила переговоры о покупке доли в группе ГАЗ из-за санкций. Гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович заявлял, что группа готова вернуться к вопросу после того, как ГАЗ будет исключен из санкционного SDN-листа. План выхода из-под санкций автоконцерн разработал еще в 2018 г., но его сути не раскрывал. Осенью 2018 г. варианты реструктуризации группы обсуждались на встрече куратора отрасли вице-премьера Дмитрия Козака с послом США в России Джоном Хантсманом. По словам российского чиновника, правительство рассматривало различные варианты вывода группы из-под санкций. «И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», – говорил он. Один из них – продажа доли группе Volkswagen.

В феврале 2019 г. первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов отмечал, что по ГАЗу необходимо выполнить ряд внутрикорпоративных процедур, которые пока еще не готовы, но находятся в процессе реализации. В начале апреля он уточнял, что ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США о снятии санкций.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» рассказал о конфликте франчайзи Domino’s Pizza Russia с компанией

Ведомости
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Франчайзи Domino’s Pizza Russia, развивающие рестораны за пределами Московского региона, сообщили о сложностях с экспансией. Письма об этом, по данным «Коммерсанта», они направили в марте 2019 г. региональным вице-президентам головной Domino’s Pizza International Фредерику Лунду, Domino’s Pizza Eurasia Аслану Саранга и руководителю Domino's Pizza Russia Гюванчу Донмезу.

Как пишет газета, обращения подписали владельцы 21 из 26 ресторанов, в том числе в Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Согласно этим письмам предложенная модель предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы, однако ни одному из региональных ресторанов этого добиться не удалось. Цены на основные продукты Domino’s Pizza на 15–20% выше, чем у конкурентов, а пицца в регионах стоит на 10–15% дешевле, чем в Москве, говорится в письмах.

Также, указывают авторы обращений, цены сопутствующих услуг, которые оказывают навязанные посредники, завышены и достигают 2% от затрат ресторана. Маркетинговые акции не учитывают региональную специфику и проваливаются, в Domino’s Pizza Russia обращения игнорируются, подчеркивается в письмах. Итог, по данным авторов, – убыток ресторанов в регионах на сумму до 200 000 до 1 млн руб.

В письмах действия Domino’s Pizza Russia называются «умышленными» и «направленными на введение в заблуждение». Авторы обращений оставляют за собой право обратиться в арбитражный суд и другие органы.

Письмо подписал, в частности, Михаил Шуваев, который управляет девятью ресторанами Domino’s Pizza. Он сообщил, что ответа от компании пока не получено.

Пресс-служба Domino’s Pizza Russia сообщила, что компания была откровенна насчет потенциальных рисков. Большинство региональных ресторанов, открытых в 2017 г. и начале 2018 г. достигли операционной прибыли, подчеркнула она.

Планы по экспансии Domino’s Pizza подтвердила: она намерена открыть 40–60 новых заведений до конца 2019 г. Ранее компания объявляла, что планирует открыть в стране примерно 60 новых заведений в городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Уральского федеральных округов.

Политика
Новости

Зеленский рассказал о разногласиях с Порошенко по дебатам на «Олимпийском»

Ведомости
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Актер Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, набравший в первом туре больше всех голосов, записал видео для Instagram, в котором рассказал о разногласиях с командой соперника – действующего главы государства Петра Порошенко – по организации предвыборных дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

«У нас продолжаются дебаты перед дебатами. Сначала мы обсуждали дату, затем НСК "Олимпийский". Теперь у команды президента появились новые условия», – рассказал Зеленский на записи.

По его словам, штаб Порошенко просит сделать не одну, а две сцены для участников дебатов. Также он предлагает разделить людей, пришедших в фан-зону, которая разместится на стадионе, на две группы сторонников того или другого кандидата. Соглашаться с этими условиями Зеленский отказался.

В начале апреля Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» и предложил назначить их на 19 апреля. Порошенко согласился на участие в дебатах, но настаивал на другой дате – 14 апреля, а 19-го числа предложил Зеленскому встретиться в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины. 14 апреля Порошенко прибыл на «Олимпийский». Зеленский там так и не появился. Действующий украинский президент выступил перед собравшимися на стадионе людьми и ответил на вопросы журналистов.

16 апреля штабы Зеленского и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов вечером 19 апреля.

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