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Песков объяснил отказ раскрыть место и время встречи Путина и Ким Чен Ына

Место и точное время предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына до сих пор не объявлены по соображениям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также не стал отвечать на вопрос о том, в каком формате планируется провести мероприятие.

В то же время представитель Кремля подтвердил, что встреча состоится на территории России. Отвечая на комментарии журналистов, что Россия – страна огромная и для того, чтобы добраться из Москвы в определенные ее города, может потребоваться много времени, Песков заметил: «успеем».

Об обсуждении визита лидера КНДР в Россию Кремль сообщал еще в прошлом году, но сроки и место не назывались. В частности, его встреча с Путиным ожидалась на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию. Первый визит Ким Чен Ына состоится до конца апреля, уточнялось в сообщении.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники уточнило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться во Владивостоке. По словам собеседников издания, российский президент собирается посетить Дальний Восток 24 апреля, а лидер КНДР 26–27 апреля отправится на встречу в Пекин. По пути на нее Ким Чен Ын может посетить Россию. Площадкой для встречи станет Дальневосточный федеральный университет, говорили источники «РИА Новости» и «Коммерсанта».