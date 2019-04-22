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Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием Владимира Ленина. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

«Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин остается сегодня живой историей», – отметил Мадуро.

Мадуро шесть лет, с 2013 г., занимает пост венесуэльского президента. В январе этого года в стране прошли выборы главы государства, на которых победил Мадуро. Но парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Россия, так же как и Китай, поддерживают Мадуро. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны.

Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 г.