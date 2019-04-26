Новости
Политика
Новости

Путин призвал создать противовес системе односторонних санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международное сообщество должно выработать ответ на «рост протекционизма», наиболее опасным проявлением которого являются «нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс — один путь», передает корреспондент «Ведомостей». Противостоять таким вызовам можно только сообща, уверен президент.

Как один из вариантов ответа на «фрагментацию глобального политического, экономического и технологического пространства» Путин привел в пример интеграцию евразийского пространства. При этом он отметил, что ее участники выступают в том числе «за конструктивное и равноправное развитие деловых связей с ЕС», и «никакие наши текущие разногласия не могут перечеркнуть нашу общую ответственность за будущее Европы и всей Евразии».

Путин подчеркнул, что страны Евразийского экономического союза, в который, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, стремятся к широкому взаимодействию со всеми заинтересованными странами, в первую очередь с Китаем, который они считают «ключевым единомышленником и естественным партнером в деле комплексного развития континента». При этом союз, по словам Путина, «единодушно поддержал идею сопряжения строительства ЕврАЗЭС и китайского экономического пояса шелкового пути».

Достигнутые в этой области договоренности успешно реализуются, подчеркнул российский президент, отметив, что союз также настроен на либерализацию экономических связей и с другими партнерами. Он привел в пример соглашение о свободной торговле с Вьетнамом и временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Также, по его словам, в высокой степени готовности находятся аналогичные соглашения с Сингапуром и Сербии, идут переговоры с Израилем и Египтом. Активное сотрудничество налажено с шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Политика
Новости

Ким Чен Ын пригласил Путина в КНДР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, посетивший Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, пригласил его нанести ответный визит в КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным официального северокорейского агентства, Путин приглашение принял.

Накануне во Владивостоке Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла как об установлении мира на Корейском полуострове, в том числе проблеме денуклеаризации, так и двусторонних отношениях. Лидеры обсудили возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын сократил свою культурную программу пребывания во Владивостоке и отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось. «Отъезд перенесен с 22:00 (15:00 мск) пятницы на 15:00 (08:00 мск)», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. Причины такого шага не уточняются.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СМИ узнали о подготовке США новой ядерной сделки с Россией и Китаем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Белый дом работает над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая. Об этом сообщают The Washington Post и CNN со ссылкой на свои источники. Сейчас администрация президента США Дональда Трампа ведет интенсивные межведомственные консультации по определению контуров нового документа, призванного заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г. В конце 2018 г. США инициировали приостановку Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Еще раньше, в 2001 г., Вашингтон вышел из Договора об ограничении систем ПРО.

О возможности заключения новой сделки Трамп заявлял уже не раз. «Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил, что рад возможности помочь США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — подчеркнул Трамп в интервью Fox News. «Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, добавив Китай и другие страны, или, возможно, мы не сможем», — отмечал он во время своего январского обращения к нации. В последнем случае президент США пообещал своему народу техническое превосходство американской оборонной промышленности над потенциальными противниками США. «Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен включать в себя Россию и Китай, а также все оружие, все боеголовки, все ракеты», — приводит телеканал слова высокопоставленного представителя Белого дома. Другой собеседник уточнил, что разработать такой документ ранее не пыталась ни одна американская администрация, как не пыталась и выстроить отношения с Северной Кореей.

Эксперты по контролю над вооружениями опасаются, что смыслом этой работы является нежелание Вашингтона продлевать СНВ-3, который Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон не раз называли односторонней сделкой. Такую версию, в частности высказала старший политический директор Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. Один из чиновников фактически подтвердил это предположение, заметив, что договор СНВ включает ограниченный набор вооружений, тогда как Трамп призывает к тому, чтобы «уничтожить классы оружия». В феврале 2018 г. российский МИД заявлял о выполнении условий этого договора, предполагающего существование 700 развернутых носителей (и еще 100 неразвернутых) и 1550 боезарядов на них. К носителям относятся межконтинентальные баллистические ракеты наземного (шахтного и мобильного) базирования, баллистические ракеты для подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.

И Трамп, и Болтон ранее заявляли, что в сдерживании ядерного потенциала должны участвовать больше чем две страны, обладающие статусом ядерной державы. Однако Китай уже давал понять, что не намерен подключаться к системе сдерживания, учитывая, что его потенциал не составляет и десятой части того, что есть у России и США. В случае если Пекин все же согласится стать «младшим партнером» в сделке, это поставит Вашингтон и Пекин перед сложным выбором, отмечает Белл: или радикально сократить свой ядерный потенциал, или позволить Пекину наращивать его возможности. 

Выбор редактора
Политика
Новости

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Лидер КНДР Ким Чен Ын, задержавшийся во Владивостоке после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, отправится в Пхеньян раньше, чем планировалось . «Культурную программу Ким Чен Ына во Владивостоке сократили по неизвестным причинам. Отъезд перенесен с 22:00 (15:00 мск) пятницы на 15:00 (08:00 мск)», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника. На это время запланирована церемония проводов поезда Ким Чен Ына у железнодорожного вокзала в центре Владивостока.

В программе Ким Чен Ына была церемония у мемориала боевой славы Тихоокеанского флота, торжественный прием в пригороде, посещение Приморского океанариума, а также просмотр балета «Спящая красавица» Мариинского театра. Какие именно из этих мероприятий отменены, не уточняется.

Накануне Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в узком и расширенном составе. Речь шла об урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также развитии российско-корейских отношений. В частности, обсуждалась возможность строительства новых линий электропередач, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Москва и Пхеньян ранее обсуждали организацию прямого железнодорожного сообщения между югом корейского полуострова и севером России, с выходом на Транссибирскую магистраль.

Это не первый случай, когда Ким Чен Ын досрочно сворачивает свои международные визиты. Так было и в конце февраля 2019 г. во время его второй встречи с президентом США Дональдом Трампом во вьетнамском Ханое.  Правда, тогда была сокращена не культурная программа, а переговоры двух лидеров, которые, по сообщению CNN, завершились на два часа раньше запланированного. Главы двух стран не смогли договориться о дальнейших шагах по вопросу ядерного разоружения. Ким Чен Ын, по заявлениям американской стороны, рассчитывал на отмену всех санкций США против КНДР в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене. В Пхеньяне заявляли, что просили лишь о частичных послаблениях, но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

FT: Сотрудники завода ГАЗ не винят Дерипаску в проблемах предприятия

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рабочие нижегородского завода ГАЗ не винят бизнесмена Олега Дерипаску в проблемах, которые начались у предприятия из-за санкций США, пишет Financial Times, пообщавшись с несколькими сотрудниками предприятия. Как отмечает издание, некоторые рабочие даже подозревают США в заговоре с целью подорвать российский автомобильный бренд.

«Ford только что принял решение покинуть российский рынок легковых автомобилей, но компания сохранит производство в России коммерческих автомобилей», — цитирует газета Олега Ростова, менеджера сборочного цеха завода. «Может быть, Америка хочет заменить российские "Газели" на фургоны Ford», — считает он, сравнивая популярную модель российской компании и легкий коммерческий автомобиль Ford Transit. 

Сергей Кадров, старший менеджер производства ГАЗ, рассказал газете, что его коллеги написали обращение в посольство США в Москве, в котором просили встречи с послом, чтобы побеседовать с ним о влиянии санкций, но посольство переадресовало их вопросы к российскому правительству. «Мы считаем, что цель правительства США — добиться взрыва общественного гнева, чтобы побудить людей что-то сделать... например, протестовать», — уверен Кадров.

«Мы никогда не забудем санкции США, которые были направлены на одного человека, но затронули жизни многих людей», — признается Ростов. 

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. Она выпускает автобусы, легкие коммерческие автомобили (основной сегмент), грузовики, автокомпоненты, собирает легковые автомобили по контрактной схеме по заказам Daimler и Volkswagen. Нижегородский завод — центральное предприятие группы.

В апреле 2018 г. Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) включил группу ГАЗ в санкционный список, вместе с самим Дерипаской и другими активами, которые он тогда контролировал. Осенью 2018 г. курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак встречался с послом США в России Джоном Хантсманом и обсуждал ситуацию, в которую попала группа ГАЗ.

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки, сообщил «Коммерсантъ». В письме говорится о том, что без этих средств ГАЗ видит риск дефолта. Правительство подтвердило факт обращения ГАЗа за финансовой помощью. А сам Дерипаска заявил о готовности снизить долю в группе ГАЗ, узнало агентство Reuters. На своей странице в Instagram Дерипаска написал неделю назад: «Когда-то ГАЗ был символом делового сотрудничества России и США. А сегодня OFAC хочет уничтожить его, лишив работы 400 000 человек». Бизнесмен запустил в сети хэштег #SaveGAZ

Технологии
Новости

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Facebook в незаконном хранении данных миллионов человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование в отношении Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Нью-Йорке Летицию Джеймс. Соцсеть подозревается в незаконном хранении контактов и данных из электронной почты 1,5 млн пользователей. Общее число людей, которые могли пострадать от незаконных действий Facebook Джеймс оценила в сотни миллионов человек.

На прошлой неделе Facebook признал, что с мая 2016 г. мог непреднамеренно получать данные о контактах пользователей в электронной почте без их ведома и хранить эти сведения. В компании уверяют, что не делились полученной информацией с третьими лицами и сейчас удаляют со своих серверов все данные, пишет Reuters.

По мнению прокуратуры Нью-Йорка, действия Facebook — демонстрация того, что компания не принимает всерьез свою роль в процессе защиты персональных данных. «Пора призвать Facebook к ответу за то, как соцсеть относится к личному информации пользователей», — заключила Джеймс. Представитель Facebook заявил о том, что соцсеть сотрудничает со следствием.

В марте СМИ сообщили о расследовании, которое ведут прокуроры Нью-Йорка в отношении соцсети.  Facebook обвинили в том, что соцсеть заключила соглашения с крупными технологическими компаниями, в том числе Amazon, Apple, Microsoft и Sony, которые давали им возможность видеть друзей пользователей, контактную информацию и другие данные, иногда без согласия пользователей, написала газета FT.

Ранее процесс в отношении соцсети вела Федеральная торговая комиссия США, которая вскрыла факт передачи личной информации 87 млн пользователей британской компании Cambridge Analytica для анализа политических предпочтений избирателей. Facebook согласилась выплатить государству $3 млрд в урегулировании спора. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США и убеждать законодателей в том, что соцсеть будет бережно обращаться с личными данными граждан.

Бизнес
Новости

«Укртранснафта» приостановила транзит российской нефти

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), которая осуществляет перекачку российской нефти по нефтепровода «Дружба» в страны Европы, приостановила транзит на участке «Мозырь — Броды» в связи с ненадлежащим качеством экспортной смеси, передает «Прайм» со ссылкой на письмо, которое поступило от украинского оператора нефтепровода белорусскому оператору «Гомельтранснефть Дружба».

В «Укртранснафте» объяснили прекращение транзита отказом от приема нефти на пункте сдачи нефти «Будковце» в Словакии и отсутствием свободных мощностей на пункте сдачи нефти «Фенешлитке» в Венгрии. 

Все материальные убытки украинская сторона возложила на партнеров, которые не выполнили обязательства, говорится в письме. Конкретные ответчики в письме не указываются. Время возобновления транзита будет указано отдельно.

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь проинформировала Брянск о полной остановке перекачки на участке «Мозырь-Броды».

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») вечером 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по просьбе польского оператора магистральных трубопроводов PERN, который сообщил, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественную экспортную смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить.

Технологии
Новости

«Первый канал» объяснил отказ приглашать гендиректора Blablacar в «Доброе утро»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar в России Ирину Рейдер для съемки в программе «Доброе утро» связан с идеей сюжета, а не с ее полом, заявила Forbes официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова.

Ранее Рейдер написала в Facebook, что «Первый канал» пригласил ее в программу «Доброе утро» в качестве эксперта, но узнав, что она женщина, отменил приглашение. «Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист – это мужчина. Или автомобильный эксперт – мужчина, но не женщина», – процитировала она слова редактора телеканала.

Крымова рассказала, что в сюжете, в который приглашали Рейдер, два корреспондента – молодой человек и девушка. Они должны продемонстрировать «мужской и женский подход» к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка планирует экономить на поездках, и по сюжету она советуется с экспертами-мужчинами. При этом молодой человек будет общаться с женщиной – представителем сервиса, помогающего найти подработку «на час».

BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер стала гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 г. До этого компанию возглавлял Алексей Лазоренко.

Бизнес
Новости

UC Rusal разместила облигации впервые после снятия санкций США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

UC Rusal завершила размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд руб. Это первый выход компании на долговой рынок после снятия американских санкций, говорится в сообщении компании.

Ставка размещения составила 9% годовых, объем был увеличен с 10 млрд до 15 млрд руб. на фоне двукратной переподписки. Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, «ВТБ капитал», Газпромбанк, МКБ, банк «ФК Открытие» и БК «Регион».

Предыдущий заем был размещен в начале 2018 г. в виде еврооблигаций объемом $500 млн. На российском рынке компания занимала в последний раз в 2016 г.

В прошлом году UC Rusal и ее на тот момент основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции. Условием их снятия было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года минфин США снял санкции с UC Rusal, поскольку бизнесмен выполнил это условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

Выбор редактора
Политика
Новости

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сокращение числа стран, входящих в Шенгенскую зону, сообщает телеканал BFM TV. В ее нынешнем виде зона не нужна, считает он. Из зоны нужно исключить страны, которые отказываются распределять у себя пребывающих в Европу мигрантов, заявил он журналистам.

Он призвал соседей Франции более тщательно следить за своими границами. «Чтобы принимать кого-либо, нужен дом, а для дома нужны границы», – подчеркнул Макрон. Французский президент пообещал сделать более справедливой миграционную политику Франции: продолжать предоставлять убежище нуждающимся, но бороться с злоупотреблениями.

Шенгенская зона существует с 1995 г., когда пограничный контроль между собой отменили Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Испания. Сейчас в Шенгенскую зону входят 26 государств. Въезд для путешественников в зону сопровождается контролем на внешней границе, проверки на внутренних рубежах государств не проводятся.

Бизнес
Новости

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.

При этом Украина обеспечит пропускную способность на уровне 90 млрд куб. м газа в год, отметил Витренко. Остальные 30 млрд куб. м смогут забронировать другие компании. По словам Витренко, с «Газпромом» будет заключен стандартный европейский контракт с европейскими тарифами и он должен быть подписан не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в этом году. Решение о его продлении еще не принято. Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее в интервью «РБК-Украина» заявил, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с Украиной страны о том, что с нового года прекратит транспортировку газа через украинскую территорию.

Политика
Новости

Кокорин назвал «секундным моментом» решение ударить чиновника Минпромторга

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил в суде, что мгновенно принял решение ударить директора департамента Минпромторга Дениса Пака, поскольку чиновник его спровоцировал, передает «Медиазона».

Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев были задержаны за участие в двух драках 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а затем в кофейне на Большой Никитской улице – Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты впервые 25 апреля были допрошены в суде, где рассказали свою версию событий у клуба «Эгоист» и в «Кофемании». По заявлению Кокорина, Пак оскорбил компанию отдыхавших в кофейне футболистов и их друзей. Кокорин рассказал, что его младший брат Кирилл начал беседовать с Паком, после чего чиновник сам спровоцировал футболиста на агрессию. Стул Кокорин, по его словам, взял, чтобы подсесть к чиновнику и побеседовать с ним. «Как Паша говорит, это действительно секундный момент. Я махнул в его сторону», – уточнил Кокорин.

Кокорин заметил, он не обсуждал ни с кем внешность чиновника и не сравнивал его с корейским певцом, так что никакого предварительного сговора или плана инициировать конфликт у него и его друзей не было. После инцидента он чувствовал себя виноватым и ему было стыдно, он четыре раза извинился перед чиновником за несдержанность. Вспышку ярости Кокорин объясняет стрессом после матча и переезда, а также недосыпом.

Кокорин также подтвердил показания Мамаева и допрошенных ранее свидетелей о том, что они не провоцировали драку у клуба «Эгоист» с водителем Виталием Соловчуком. Футболист выразил готовность удовлетворить материальные претензии потерпевших, если потребуется. Мамаев также ранее рассказал, что сожалеет об избиении Соловчука.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото