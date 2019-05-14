Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

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Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке из-за того, что лайнер не смог убрать шасси после взлета, уточнили в пресс-службе компании. Пострадавших нет, добавили в Utair.
Всего на борту самолета находилось 109 пассажиров. Перед экстренной посадкой самолет выработал топливо неподалеку от аэропорта, в зоне ожидания над «Внуково», сообщили в Utair.
Самолет SSJ100 «Аэрофлота», на борту которого находилось 78 человек, вечером 5 мая вылетел из Москвы в Мурманск. Спустя 10 минут после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в «Шереметьево» из-за технических неполадок. Самолет садился с превышением скорости и с полными баками топлива. При аварийной посадке стойка шасси подломилась, топливные баки получили повреждения, начавшийся в хвосте самолета пожар быстро распространился по салону. Жертвами катастрофы стал 41 человек.
Последствия крушения самолета в «Шереметьево»
Следственный комитет РФ / Снимок с видео
Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево», совершая рейс из Москвы в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут после вылета в самолет попала молния, связь с диспетчерами была потеряна, ее удалось восстановить на аварийной частоте. Самолет вернулся в «Шереметьево» и попытался совершить аварийную посадку. После остановки началась эвакуация по надувным трапам из носовой части лайнера, но не всем пассажирам удалось спастись. В авиакатастрофе погиб 41 человек
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Чистая прибыль Nissan по итогам 2018 г. упала на 57,3% и составила 319,1 млрд иен (около $2,9 млрд), по итогам 2017 г. этот показатель был на уровне 746,9 млрд иен (около $6,8 млрд), говорится в сообщении компании. Это почти самый низкий показатель прибыли у компании за последние 10 лет, уточняет AFP.
«Компания столкнулась с неблагоприятным глобальным бизнес-климатом и понесла краткосрочные расходы из-за мер по улучшению качества продаж в США, а также в связи с проведением кампании по продлению гарантии на отдельные транспортные средства. Основываясь на вышеперечисленных факторах, Nissan получил операционную прибыль в размере 318,2 млрд иен (около $2,9 млрд) по итогам 2018 финансового года при чистой выручке в 11,57 трлн иен (около $105,5 млрд), что эквивалентно операционной марже в 2,7%», – отмечается в сообщении.
Продажи компании в отчетном периоде в мире упали на 4,4% до более 5,5 млн единиц. «Несмотря на неблагоприятный деловой климат, продажи в Японии (включая микроавтобусы) выросли на 2,1% до 596 000 единиц. Это увеличение компания объясняет высоким спросом на компактный автомобиль Note и минивэн Serena. Продажи Nissan в Европе упали на 17,8%, до 536 000 единиц (доля компании на европейском рынке – 3%). В России продажи компании увеличились на 2,6% до 107 400 единиц.
Это первый годовой отчет Nissan после ареста экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона в ноябре 2018 г. Всего прокуратура Токио арестовывала топ-менеджера четыре раза. Последний раз суд отпустил его на свободу под залог 25 апреля. Топ-менеджеру были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов компании и мошенничестве. Гон вину не признает. Ранее Nissan зарезервировал на своих счетах 9,23 млрд иен ($83,7 млн) в качестве отсроченной компенсации Гону за 2009–2017 финансовые годы. Действия компании свидетельствуют о том, что она считает выплату этих денег Гону контрактным обязательством, писало ранее издание Automotive News.
Электромобили и кроссоверы автосалона в Шанхае
Ng Han Guan / AP
Geely показывает концепт Preface, на основе которого должен быть выпущен спортивный седан. Модель построена на основе платформы CMA, разработанной совместно с принадлежащей китайскому автопроизводителю Volvo Cars
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Norihiko Shirouzu / Reuters
Концепт однообъемника Audi AI:me оснащен электроприводом и роботизированным управлением. Модель демонстрирует, как может выглядеть компактный автомобиль для мегаполиса будущего
2/10
Aly Song / Reuters
Aston Martin выпустит седан Rapid E, который будет единственным автомобилем марки с электроприводом и аккумуляторами, пока британский автопроизводитель не возродит марку Lagonda как бренд люксовых электромобилей. Седан будет выпущен в 155 экземплярах с ценой около 200 000 евро
3/10
Aly Song / Reuters
Volkswagen показывает концепт электромобиля ID. Roomzz, крупного кроссовера, который должен конкурировать с Tesla Model X
4/10
Aly Song / Reuters
Кроссовер с электроприводом Renault City K-ZE специально разработан для Китая, самого крупного рынка электромобилей
5/10
Aly Song / Reuters
Концепт Mercedes-Benz GLB показывает компактный кроссовер с полным приводом, который может занять нишу в модельном ряду марки между GLA и GLC. Несмотря на длину 4634 мм, в машине семь мест, второй ряд сидений сдвигается на 140 мм
6/10
Aly Song / Reuters
Концепт Qs Inspiration предсказывает серийный спорт-седан премиальной марки Nissan с электрифицированной силовой установкой
7/10
Aly Song / Reuters
Кроссовер Audi Q2L e-tron, удлиненная электрическая версия Q2, разработан специально для Китая и начнет в этом году производиться на заводе в Фошане совместно с FAW
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Aly Song / Reuters
Концепт седана ET Preview китайского стартапа Nio, выпускающего сейчас два кроссовера с электрическим приводом
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Aly Song / Reuters
BMW показывает длиннобазную версию 3-series L для китайского рынка
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Кремль следит за протестами из-за строительства храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы знакомимся с этими сообщениями. С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», – сказал он.
От суждений о сложившейся ситуации представитель Кремля воздержался: «Не обладая все-таки нюансами в отношении того, что именно там происходило, – а только нюансы здесь позволяют делать какие-то суждения, – я воздержусь от каких-либо комментариев».
13 мая в Екатеринбурге прошел стихийный митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, который находится в центре города. Как пишет Znak.com, подрядчик установил вокруг сквера забор, который охраняли полицейские и несколько десятков людей, которых издание называет «участниками силовой поддержки» (по данным местного издания «Уралинформбюро», последние были сотрудниками частного охранного предприятия). Активисты, выступающие против строительства храма, призвали прийти на прогулку. Участники акции обрушили забор на несколько часов, «после чего спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра, предположительно с применением газа».
«Уралинформбюро» сообщает, что в конфликт с протестующими против храма вступила «группа крепких молодых людей» во главе с Иваном Штырковым, президентом местного спортивного клуба – Академии единоборств РМК. Возвратив на место забор, они «начали стремиться выдвинуть оппонентов за периметр», пишет издание.
Несколько журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа. О том, что против протестующих применили слезоточивый газ, также сообщало издание Ura.ru. По данным «Уралинформбюро», информация о применении слезоточивого газа не соответствует действительности – во время конфликта «кто-то распылил газовый баллончик». И Znak.com, и «Уралинформбюро» пишут, что во время столкновений сотрудники полиции и Росгвардии бездействовали.
14 мая произошедшее прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, предложив участникам конфликта провести переговоры. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – отметил он.
Cтолкновения на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге
Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга прошла акция протеста местных жителей против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. В ночь на 13 мая в сквере появился забор, после чего жители Екатеринбурга собрались на акцию протеста. Они водили хороводы и скандировали «Мы за сквер!»
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Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Разрешение на строительство храма Святой Екатерины выдано ООО «Храм Святой Екатерины», сообщал ТАСС. По данным СПАРК, совладельцами компании являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга
2/10
Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Выступления против строительства храма связаны с тем, что ради него планируется вырубить сквер у городского пруда, пишет «Новая газета». По мнению протестующих, для Екатеринбурга деревья важнее церквей
3/10
Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
По данным корреспондента «Новой газеты», на акцию пришли около 2000 человек
4/10
URA.RU / TASS
Участники акции протеста уронили временный забор, которым подрядчик окружил сквер
5/10
Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Позже к скверу пришли «десятки молодых бойцов», скандируя «Мы за храм», пишет местное издание Znak.com. Они поставили забор на место, между сторонниками и противниками строительства храма начались столкновения, сообщало местное издание 66.RU
6/10
Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Изначально полицейские не вмешивались, но позже на место конфликта приехал ОМОН, передает «ОВД-Инфо». Полиция задержала четырех протестующих против постройки храма и одного защитника строительства – сотрудника ЧОП «РМК безопасность»
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Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Поздно ночью большинство участников акции разошлись, осталось около 40–50 человек, по оценкам Znak.com
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Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
В пресс-службе фонда святой Екатерины, который выступает инициатором строительства, протестующих обвинили в «откровенных провокациях»: «Они не только сломали забор и вторглись на стройплощадку, но и, по сути, спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки. В этой связи хотелось бы пояснить, что подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами»
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Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил участникам конфликта провести переговоры 14 мая. Он отметил, что в этой ситуации можно понять обе стороны конфликта – и верующих, и протестующих против строительства храма горожан. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – написал он в Instagram
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившиеся накануне сообщения СМИ о запросе США о новой встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина: «Пока каких-либо инициатив со стороны наших американских коллег не поступало. И каких-либо договоренностей о начале подготовки к встрече не было».
В Москве приняли к сведению заявление Трампа о намерении встретиться с Путиным на саммите G20 в Осаке в июне, сказал Песков: «Мы отфиксировали это заявление. Такие заявления мы фиксировали и раньше».
Говоря о возможности перехода российско-американских отношений на новый этап после публикации в США доклада спецпрокурора Мюллера, Песков отметил, что изменение отношений возможно только на встречах высшего уровня: «Пока еще какого-либо понимания о встрече высшего уровня между двумя президентами нет».
Инициировать встречу двух президентов Россия не будет, дал понять Песков: «Вы помните, что в последний раз встреча была отменена по решению президента Трампа, были на этот счет сделаны соответствующие заявления».
Накануне «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщили, что США запросили у России проведение переговоров между Путиным и Трампом. По словам собеседника «Коммерсанта», американская сторона ждет ответа от российской.
С последней встречи Путина и Трампа один на один в Финляндии прошел почти год. Встречу лидеров России и США планировалось провести на саммите G20 в Аргентине в декабре, но США ее отменили после конфликта в Керченском проливе.
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Президент России Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе перечисляются вызовы и угрозы для энергетической безопасности России, цели и задачи ее обеспечения. Среди рисков для энергобезопасности, связанных с внутренними вызовами и угрозами, называются чрезмерная финансовая нагрузка на организации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в результате увеличения размеров налоговых и таможенных платежей, нерациональное потребление ресурсов, необоснованная монополизация и неравные условия конкуренции.
Внешними угрозами для энергобезопасности страны могут стать использование другими странами договорных, финансовых и международно-правовых механизмов для нанесения ущерба России, дискриминация российских организаций на мировых энергетических рынках и незаконный отбор экспортируемых Россией энергоресурсов. Согласно доктрине, эти угрозы частично реализуются путем введения другими странами экономических мер против России.
Ограничительные меры, введенные иностранными государствами, также мешают полномасштабному участию России в международной энергобезопасности, говорится в доктрине.
В конце ноября 2018 г. Совбез одобрил проект обновленной доктрины энергобезопасности России. На заседании Совбеза Путин заявил, что сферу ТЭКа необходимо очистить от коррупции и серых схем, а также обратил внимание на проблему санкций и внешнеполитического давления на российский ТЭК.
Ноутбук будет входить в премиальную линейку ThinkPad X1. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2K, созданным в сотрудничестве с LG. Компьютер будет работать на базе процессора Intel и под управлением Windows.
В сложенном виде устройство Lenovo меньше, чем обычный 13-дюймовый ноутбук, и напоминает «гигантскую светящуюся книгу», пишет The Verge. Однако механизм складывания ноутбука показался изданию недостаточно надежным, а экран обладает плохими углами обзора.
В феврале Samsung представила первый в мире смартфон с гибким дисплеем. Продажи смартфона в розничных сетях должны были стартовать 26 апреля. Получившие гаджеты для предварительных тестов обозреватели сообщили, что смартфоны сломались в первые же дни использования, поэтому компания отложила их выход.
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Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании. Уязвимость была обнаружена 1,5 недели назад.
По информации WhatsApp, хакеры для установки вредоносных программ осуществляли голосовые звонки на устройство жертвы, пишет FT. Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения (ПО) пользователям даже не нужно было отвечать на звонки. Данные о входящем звонке не отображались в списке входящих вызовов.
Как отмечает издание, вредоносное ПО было разработано израильской компанией NSO Group. Именно эта компания разрабатывает ПО для служб разведки на Ближнем Востоке и на Западе, утверждает FT. Чаще всего на смартфон устанавливалась шпионская программа Pegasus, позволяющая удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, изучать сообщения и электронную почту, собирать данные о местоположении пользователя. FT не уточняет, кто именно таким образом собирал информацию о пользователях. В NSO Group заявили, что Pegasus предназначена для борьбы с терроризмом и преступностью. Компания утверждает, что ее ПО используют только спецслужбы, а сама группа не имеет возможности внедрять ПО на смартфоны.
Как отмечает FT, на данный момент WhatsApp используют около 1,5 млрд человек по всему миру. Руководство мессенджера пока не подсчитало, сколько пользователей пострадало из-за уязвимости, рассказали источники газеты. WhatsApp призывает пользователей обновить приложение, чтобы избежать утечки персональных данных. Последнее обновление, устраняющее уязвимость, мессенджер выпустил в понедельник.
Какие приложения россияне используют чаще всего
Dado Ruvic / Reuters
Мессенджер WhatsApp стал самым популярным приложением – жители России пользовались им чаще всего в 2017 г., выяснили аналитики App Annie, не раскрыв количество активных пользователей. WhatsApp стал также самым скачиваемым приложением в России, в мире мессенджер на втором месте по количеству пользователей и третий по загрузкам
1/10
Максим Стулов / Ведомости
Viber второй по количеству активных пользователей в России и третий по количеству скачиваний. В мире Viber в топ-10 не входит
2/10
Максим Стулов / Ведомости
У приложения соцсети «В контакте» третье место по количеству активных пользователей в России и второе по загрузкам
3/10
Андрей Махонин / Ведомости
Sberbank Online на четвертой строчке рейтинга и по количеству пользователей, и по загрузкам в России
4/10
Toby Melville / Reuters
Instagram замыкает топ-5 самых используемых приложений в России. По количеству загрузок соцсеть на шестом месте
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Приложение для покупок в интернете AliExpress на шестом месте среди самых используемых и на седьмом по количеству скачиваний
6/10
Денис Абрамов / Ведомости
Справочник и навигатор 2GIS на седьмом месте по количеству активных пользователей
7/10
Dado Ruvic / Reuters
Skype на восьмом месте
8/10
Максим Туманов для Ведомостей
«Яндекс.Навигатор» на девятом месте по количеству активных пользователей
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Яндекс.Карты» замыкают топ-10 по количеству активных пользователей
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Курс биткойна впервые с июля прошлого года превысил отметку в $8000. К 10.44 мск его стоимость достигла $8162, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.
По данным биржи Coindesk, в 10.50 мск стоимость биткойна составляла $8230. За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 17,5%. Накануне стоимость биткойна выросла на 25%, это максимальный темп роста с 2014 г.
12 мая стоимость биткойна впервые с октября прошлого года преодолела отметку в $7000. Укрепление криптовалюты может быть связано с интересом институциональных инвесторов, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal. Кроме того, эксперты отмечают, что спрос на биткойны мог увеличиться в Китае из-за ослабления юаня.
Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000, но потом начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.
Политика
Новости
Губернатор Свердловской области предложил переговоры участникам протестов из-за храма
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести переговоры участникам конфликта вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Куйвашев отметил, что в этой ситуации можно понять обе стороны конфликта – и верующих, и протестующих против строительства храма горожан. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – написал он.
Губернатор предложил провести переговоры 14 мая в 16.00 в его кабинете. Он пригласил к участию по пять представителей с каждой стороны. Сам Куйвашев будет посредником в переговорах.
В Екатеринбурге накануне прошла стихийная акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы, пишет местное издание Znak.com. Ее участники обрушили забор, которым подрядчик окружил сквер. Позже к скверу пришли «десятки молодых бойцов», скандируя «Мы за храм». Между ними и противниками строительства храма произошли столкновения. Несколько журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа. О том, что против протестующих применили слезоточивый газ, также сообщало издание Ura.ru.
Технологии
Новости
«Литрес» запустит сервис для чтения еще не опубликованных книг по главам
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Книжный сервис «Литрес» запускает проект «Черновики», где авторы смогут публиковать книги по главам и по частям. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор компании Сергей Анурьев.
В «Черновиках» будут публиковаться рукописи до выхода в бумажном формате. «Литрес» планирует предоставить читателям возможность обсуждать с авторами варианты развития сюжета.
По оценкам Анурьева, доля «Черновиков» в выручке «Литреса» составит около 5% в 2020 г. Компания в рамках проекта уже заключила договоры с несколькими издательствами, включая «Эксмо», и писателями, в том числе Олегом Роем и Вадимом Пановым.
«Эксмо» уже тестирует дистрибуцию электронных книг по частям с сервисом LitNet. С 23 апреля по 23 июня в таком формате будет выходить книга «Швейцарец. Лучший мир» фантаста Романа Злотникова. За три-четыре недели до конца электронной публикации она выйдет на бумаге. Сооснователь LitNet Сергей Грушко считает, что сегодня среди всех читателей художественной литературы читать книги по главам готовы порядка 5%, но их доля может вырасти до 30%. Коммерческий потенциал такой модели высок, отмечает Грушко, она может приносить новой книге дополнительно 50–60% выручки в первый год продаж.
Финансы
Новости
СМИ узнали об обвинении бывшего топ-менеджера Нота-банка в растрате 25 млрд рублей
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Следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 млрд руб. бывшему корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования и свои источники. Помимо Исхакова фигурантами расследования являются двое его подчиненных.
Следствие считает, что не позднее 1 октября 2014 г. топ-менеджеры банка, знакомые с его финансовыми проблемами, запустили схему по выводу активов. В основе схемы была выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам. Сначала участники группы находили организации, у которых не было самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, подавали от их имени документы на открытие кредитных линий, после чего получали займы.
В МВД считают, что в схеме по выводу средств был задействован департамент кредитования Нота-банка, который изготавливал и подписывал протоколы заседания кредитного комитета и одобрял заявки однодневок. В итоге с 1 октября 2014 г. по 13 октября 2015 г. когда Нота-банк фактически прекратил свою работу, займы получили более 50 компаний. В их числе фигурируют семь компаний: «Авто плюс», «Акцент», «Аргос-конъюнктура», «Нанотехнологии», «Первая торговая компания», «Солгрейс» и «Сегментэнерго». Лицензия у банка была отозвана 24 ноября 2015 г.
Вместе с другими топ-менеджерами и бывшими владельцами Нота-банка Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 млрд руб. от АСВ. Суд рассмотрит это дело в июне этого года.
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Белый дом запросил конгресс об увеличении бюджета Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на $1,6 млрд в следующем финансовом году. Цель запроса в своем Twitter сформулировал президент США Дональд Трамп: «Мы возвращаемся на Луну, а после этого идем на Марс».
Программа NASA по высадке на поверхность Луны рассчитана до 2024 г., уточняет Reuters. Ранее космическое агентство планировало отправить корабль с экипажем на поверхность Луны к 2028 г.
Если конгресс одобрит поправку Белого дома, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд. Основная часть дополнительного бюджета будет направлена на исследования и разработки системы посадки человека на Луну, ссылается агентство на документы NASA.
Ранее Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». В следующем году космическое агентство намерено запустить на Луну космический корабль Orion.