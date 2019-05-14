Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

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Песков: Кремль следит за конфликтом из-за храма в Екатеринбурге

Кремль следит за протестами из-за строительства храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы видим сообщения СМИ на этот счет, мы знакомимся с этими сообщениями. С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», – сказал он.

От суждений о сложившейся ситуации представитель Кремля воздержался: «Не обладая все-таки нюансами в отношении того, что именно там происходило, – а только нюансы здесь позволяют делать какие-то суждения, – я воздержусь от каких-либо комментариев».

13 мая в Екатеринбурге прошел стихийный митинг против строительства храма в сквере у Театра драмы, который находится в центре города. Как пишет Znak.com, подрядчик установил вокруг сквера забор, который охраняли полицейские и несколько десятков людей, которых издание называет «участниками силовой поддержки» (по данным местного издания «Уралинформбюро», последние были сотрудниками частного охранного предприятия). Активисты, выступающие против строительства храма, призвали прийти на прогулку. Участники акции обрушили забор на несколько часов, «после чего спортсмены-бойцы и крупные мужчины, представляющие застройщика, жестко оттеснили горожан из периметра, предположительно с применением газа».

«Уралинформбюро» сообщает, что в конфликт с протестующими против храма вступила «группа крепких молодых людей» во главе с Иваном Штырковым, президентом местного спортивного клуба – Академии единоборств РМК. Возвратив на место забор, они «начали стремиться выдвинуть оппонентов за периметр», пишет издание.

Несколько журналистов и читателей сообщили Znak.com, что они почувствовали в толпе запах слезоточивого газа. О том, что против протестующих применили слезоточивый газ, также сообщало издание Ura.ru. По данным «Уралинформбюро», информация о применении слезоточивого газа не соответствует действительности – во время конфликта «кто-то распылил газовый баллончик». И Znak.com, и «Уралинформбюро» пишут, что во время столкновений сотрудники полиции и Росгвардии бездействовали.

14 мая произошедшее прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, предложив участникам конфликта провести переговоры. «Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему», – отметил он.

Cтолкновения на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге