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Медведев указал на разгильдяйство при выполнении поручений президента

Практика исполнения поручений российского президента по ряду позиций «далеко не самая благополучная». Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам исполнения поручений.

По его словам, поручения вовремя не исполняются, причем иногда по «серьезным и объективным» причинам, а иногда – «просто не успевают из-за разгильдяйства» (цитата по «Интерфаксу»). Такого быть не должно, добавил премьер. Он предложил «на базе нескольких показательных примеров пройтись по проблематике исполнительской дисциплины».

Медведев назвал этот вопрос «системным». По его словам, государственные задачи и вопросы, в том числе национальные проекты, решаются «по системе поручений». Поэтому, отметил премьер, поручения должны исполняться неукоснительно, а все случаи переноса их реализации должны быть мотивированы.

Премьер привел в пример поручение, которое касается безопасности детского отдыха, которое было дано после гибели 14 детей, попавших в шторм на карельском Сямозере. В этом вопросе «ряд позиций недоработан».

В совещании приняли участие, в частности, вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Козак, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Также проводились прямые включения из Ингушетии, Крыма, Забайкальского края, Севастополя.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 29 апреля поднимал тему «летней оздоровительной кампании, в том числе с точки зрения соответствия учреждений детского отдыха требованиям безопасности». По этим вопросам перед ним отчитывались министр просвещения Ольга Васильева и руководитель МЧС Евгений Зиничев.