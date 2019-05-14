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Зеленский назвал депутатов Рады «мелкими мошенниками» из-за затягивания инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook раскритиковал депутатов Верховной рады за то, что они 14 мая не назначили дату его инаугурации.

Он процитировал спикера Рады Андрея Парубия, который, по словам Зеленского, высказывался о том, что дата инаугурации будет назначена именно 14 мая. «Ложь мелких мошенников. Верховная рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз», – добавил избранный украинский президент.

Зеленский встретился с Парубием и руководителями фракций Верховной рады 4 мая. Перед переговорами он сообщил, что будет предлагать депутатам назначить его инаугурацию на 19 мая. После встречи он написал об этом в Facebook: «Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. <...> Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая».

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.