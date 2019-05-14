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Лавров обсудил с Помпео встречу президентов России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили возможную встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передают «РИА Новости» со ссылкой на заявление Лаврова.

«Мы, естественно, слышали заявления президента Трампа о том, что он рассчитывает провести встречу с президентом Путиным, в том числе в рамках их участия в "саммите двадцатки" в Осаке. Если такое предложение официально поступит, мы на него, конечно же, позитивно отреагируем», – сказал Лавров. По словам министра, также участники встречи обсудили вопросы стратегической стабильности и согласились с необходимостью возобновить профессиональный диалог по вопросу контроля над вооружениями.

Госсекретарь США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон предпринимает все необходимые шаги для налаживания диалога с Москвой. При этом США надеются на то, что Россия сможет договориться с новыми властями в Киеве и освободит украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе.

«Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения», – заявил Помпео.