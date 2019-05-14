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Помпео предостерег Россию от нового вмешательства в выборы в США

Отношения между Москвой и Вашингтоном снова ухудшатся, если Россия снова вмешается в ход выборов президента США в 2020 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

«Вмешательство в избирательную кампанию США – это вещь недопустимая, и если это будет в 2020 г., тогда наши отношения будут еще хуже. Мы призываем, чтобы они этого не делали, мы просто этого не допустим», – сказал Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Лавров, в свою очередь, отверг обвинения во вмешательстве и отметил, что Россия предлагала США опубликовать информацию о предотвращении киберинцидентов между странами, но США отказались. Он сообщил, что передал своему американскому коллеге копию американской газеты 1987 г., в которой была опубликована статья о намерениях СССР вмешаться в выборы в США 1988 г. «Тему эту можно обсуждать бесконечно. Пока у нас на столе не будет конкретных фактов, не сможем по-взрослому на эту тему разговаривать», – сказал Лавров.