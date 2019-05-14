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Кремль раскрыл содержание встречи Путина с Помпео

Президент России Владимир Путин завершил встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи. Встреча российского лидера и госсекретаря США продлилась более полутора часов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова. По его словам, во время встречи чувствовался деловой настрой Вашингтона, но прорыва в отношениях двух стран не произошло.

Путин в ходе переговоров подчеркнул готовность Москвы вернуться к диалогу по всем аспектам контроля над вооружениями. Москва также сообщила о готовности обсуждать с США вопросы противоракетной обороны, договоров о сокращении наступательных вооружений и о сокращении ракет средней и меньшей дальности. Путин и Помпео обсудили возможность контактов лидеров России и США на саммите G20 в Японии.

В то же время лидеры двух стран не затрагивали вопросы, связанные с Украиной. «Украины вообще не было», – сказал Ушаков.

На встрече в «Бочаровом ручье» в Сочи присутствовал также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. С американской стороны – посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря Филип Рикер.