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Трамп назвал фейком статью о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank

Президент США Дональд Трамп назвал фейком статью The New York Times о подозрительной активности на счетах компаний, находившихся под его контролем, в Deutsche Bank.

«Новая большая история о том, что Трамп заработал много денег и покупает все за наличные, ему не нужны банки. Но где он взял все эти деньги? Может быть в России? Нет, я построил отличный бизнес, и мне не нужны банки, но если бы были нужны, то они были бы готовы», — написал президент США в Twitter в ответ на фразу в статье о том, что Deutsche Bank — это единственный крупный банк, который готов вести дела с Трампом и его бизнесом.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников Deutsche Bank, что специалисты банка по борьбе с отмыванием денег рекомендовали в 2016–2017 годах передать отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США информацию о подозрительных транзакциях компаний, находящихся под контролем Трампа и его зятя Джареда Кушнера. Однако руководство Deutsche Bank не стало следовать этим рекомендациям.

Подозрительные сделки обнаружила специальная компьютерная система, созданная для поиска незаконной активности. Характер сделок не ясен, но некоторые из них представляли собой денежные переводы иностранным юридическим и физическим лицам, в том числе российским. Девелоперы иногда заключают крупные сделки с наличными, отмечает The New York Times. Они могут привлечь внимание экспертов по борьбе с отмыванием денег, но это не значит, что транзакции были незаконными.