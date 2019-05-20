Арт-группа «Война» сообщила о задержании своего лидера в Германии

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ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов

ЦИАН, сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости, разослал своим пользователям письмо с рекомендацией, как отстаивать гражданские права. Поводом для рассылки стала ситуация в Екатеринбурге, где на прошлой неделе прошли протесты из-за строительства храма вместо сквера в центре города.

В письме с заголовком «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?» описывается ситуация в Екатеринбурге и других городах, где жители недовольны застройкой скверов, например в Москве и Ульяновске. Завершается письмо тремя советами, как отстаивать гражданские права. Например, участвовать во всех голосованиях и публичных слушаниях, а также физически и «в рамках закона» не давать стройке начаться. «Помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса, заявления с персональным давлением на чиновников в силовые органы», – гласит третий совет.

В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке. Статья вышла 17 мая и в целом повторяет содержание письма, однако рекомендации протестовать в ней нет. Советы, как отстаивать свои права, даны в статье со ссылкой на градозащитницу (должность не указана) Валерию Востокову.

В пресс-службе ЦИАН сообщили «Ведомостям», что подписчики из-за технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где не были закавычены советы спикеров. «Приведенные в статье советы градозащитников являются выражением их позиции и мнения, и поэтому все даны прямыми цитатами. Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», – говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что на сайте ЦИАН публикуются материалы на актуальные темы, связанные с недвижимостью, строительством, городской средой и экологией. «ЦИАН. Журнал неоднократно писал о конфликтах, связанных со строительством в парках, скверах, зеленых зонах. Экология – важный фактор выбора места жительства, качества жизни, соответственно, все люди заинтересованы в сохранении благополучной среды проживания», – уточнила пресс-служба.

Cian.ru – один из старейших сайтов для публикации объявлений о продаже, покупке и аренде жилья: он существует с 2001 г.

Протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Решение о его строительстве было принято еще осенью 2018 г., тогда местные жители пытались инициировать референдум, но получили отказ властей. Протесты продлились несколько дней, в результате были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил региональным и местным властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и приостановила строительство храма на этот период.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии