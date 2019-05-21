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Суд США разрешил законодателям запросить налоговые документы Трампа

Суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить у бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила налоговые декларации для Дональда Трампа, финансовые документы президента страны, сообщает РИА Новости. Федеральный судья Амит Мейта постановил, что законодатели имеют на это право. Одновременно суд отклонил аппеляцию Трампа об отсрочке предоставления налоговых деклараций. Президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы, цитирует «Интерфакс» решение суда. Трамп уже пообещал обжаловать это решение, сообщает «Интерфакс».

В апреле руководитель надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая составляла налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет. Законодатели захотели узнать, были ли у Трампа в этот период какие-либо конфликты интересов и могли ли иностранцы оказывать на него влияние.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп отказался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты до сих пор пытаются добиться их обнародования.

В мае управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил примерно $434,8 млн, подсчитала The Wall Street Journal. Точной оценить доходы президента США невозможно, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны.