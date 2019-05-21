Суд США разрешил законодателям запросить налоговые документы Трампа

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Суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить у бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила налоговые декларации для Дональда Трампа, финансовые документы президента страны, сообщает РИА Новости. Федеральный судья Амит Мейта постановил, что законодатели имеют на это право. Одновременно суд отклонил аппеляцию Трампа об отсрочке предоставления налоговых деклараций. Президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы, цитирует «Интерфакс» решение суда. Трамп уже пообещал обжаловать это решение, сообщает «Интерфакс».
В апреле руководитель надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая составляла налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет. Законодатели захотели узнать, были ли у Трампа в этот период какие-либо конфликты интересов и могли ли иностранцы оказывать на него влияние.
Еще в ходе предвыборной кампании Трамп отказался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты до сих пор пытаются добиться их обнародования.
В мае управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил примерно $434,8 млн, подсчитала The Wall Street Journal. Точной оценить доходы президента США невозможно, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны.
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Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн, подсчитало агентство Bloomberg. Самым ценным активом Порошенко Bloomberg называет кондитерский концерн Roshen. Проблемы, с которыми столкнулся Roshen, по мнению аналитиков агентства, оказали существенное влияние на снижение капитала Порошенко.
Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, но вместо этого в 2016 г. отдал кондитерскую корпорацию и другие свои активы в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild.
Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд. С 2017 г. украинская версия журнала не выходит.
В 2018 г. Порошенко заработал 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это оказалось в 95 раз выше его доходов за 2017 г. Из них 336 000 гривен составила зарплата. Основную часть доходов Порошенко принесли дивиденды от инвестбанка Rothschild (1,105 млрд гривен), а также от инвестфонда «Прайм ессетс кепiтал» (400 млн гривен).
Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны. Например, Ринат Ахметов, основной владелец группы «Метинвест», потерял 50% своего состояния, которое сократилось до $5,5 млрд.
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Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая.
«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.
Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».
Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд.
Политика
Новости
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
«США – мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего – в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», – заявил Зеленский.
Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего – путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.
Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.
Кикл – член ультраправой Австрийской партии свободы. Ее возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее ушел с поста вице-канцлера.
Штрахе ушел в отставку после того, как журнал Der Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.
Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи. Однако Курц заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы. Он объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент Австрии назвал видеозапись позорной и поддержал предложение Курца.
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Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала «Игра престолов» из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.
Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи. На странице платформы в соцсети Weibo уточнялось, что зрителей уведомят о времени трансляции. Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.
Представитель HBO рассказал газете, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем. Представитель Tencent не предоставил газете дополнительных комментариев.
Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд.
Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»
HBO
СЕЗОН 1, эпизод 9, «Бейелор» Эту серию до сих пор называют главным WTF-эпизодом двадцатилетия. Нед Старк, который казался главным героем и которого играет главная на тот момент звезда сериала Шон Бин, лишается головы. Зрители в шоке
1/7
HBO
СЕЗОН 2, эпизод 9, «Черноводная» Первый в «Игре престолов» эпизод, в котором показаны батальные возможности сериала. Размах не уступает большому кино
2/7
HBO
СЕЗОН 3, эпизод 9, «Рейны из Кастамере» Шок номер два – «Красная свадьба», на которой зверски вырезают героев, к которым зрители успели привязаться и стали считать главными. Дом Старков, кажется, уничтожен. А вот и нет
3/7
HBO
СЕЗОН 4, эпизод 8, «Гора и Змей» «Игра престолов» берет новую вершину жестокости. Поединок красавца, плейбоя и искусного бойца Оберина Мартелла с гигантом Григором Клиганом заканчивается тем, что Гора раздавливает голову Змея, как арбуз
4/7
HBO
СЕЗОН 5, эпизод 8, «Суровый дом» Первое большое столкновение людей с армией мертвецов, которая увеличивается по ходу сражения, потому что Король ночи воскрешает только что убитых противников
5/7
HBO
СЕЗОН 6, эпизод 9, «Битва бастардов» Эффектных битв тут даже две: эпизод начинается со сражения за Миэрин, в котором драконы Дейенерис жгут флот работорговцев, но это только разогрев. Битва бастардов – армий Джона Сноу и Рамси Болтона – выдающаяся батальная сцена, достойная места в истории кино. Но и это еще не все: улыбка Сансы Старк, когда собаки жрут живьем Рамси, тоже дорогого стоит
6/7
HBO
СЕЗОН 7, эпизод 4, «Трофеи войны» Еще одна батальная сцена с драконами Дейенерис, которые на этот раз сжигают войско Ланнистеров. Но ничего круче «Битвы бастардов», похоже, снять уже невозможно
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Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты. Письма с такой просьбой направили в мае исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков, сообщаетРБК.
По оценке «Русбренда», расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 г., или 3% от среднемесячного пособия по уходу.
Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб., отметил в письме Новиков. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков такие затраты могут привести к банкротству.
В мае «Ведомости» сообщали, что Медведев предложил расширить перечень маркируемых товаров, добавив в него готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Это предложение правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии.
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Заявления представителя Антипинского НПЗ о том, что действия VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) привели к банкротству завода, не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе ВТБ.
У ВТБ не было обязательств перед Антипинским НПЗ осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов, говорится в заявлении. Более того, он произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и не осуществил поставку этого груза банку.
В ВТБ отмечают, что банк обратился в суд и прекратил финансовую поддержку завода, потому что Антипинский НПЗ не выполнял контрактные обязательства: «Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом».
В конце апреля VTB Commodities Trading подала иск в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро. Иск был удовлетворен.
Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Завод не может платить по долгам и текущим кредитам. Несколько трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, говорил представитель Антипинского НПЗ. По его словам, это и привело к уменьшению количества закупаемой нефти и остановке завода. О том, что действия VTB Commodities Trading привели к банкротству Антипинского НПЗ, также сказал представитель Сбербанка – основного кредитора завода.
Политика
Новости
Арт-группа «Война» сообщила о задержании своего лидера в Германии
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В Германии задержан лидер арт-группы «Война» Олег Воротников, говорится в Twitter группы. Супруга активиста Наталья Сокол в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнила, что его задержали в Берлине.
Воротников числится в международном розыске по линии Интерпола. Он покинул Россию в 2011 г. после того, как Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заочно вынес решение о его аресте. В России Воротников обвиняется в хулиганстве, оскорблении представителя власти и применении насилия в отношении полицейского.
В начале мая Воротников был объявлен в международный розыск австрийскими властями. В Австрии он обвиняется в незаконном обороте оружия и создании боевой антифашистской организации Der Krieg.Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Арт-группа «Война» была основана в 2007 г. В ней ранее участвовали нынешний издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и участница Pussy Riot Надежда Толоконникова.
Бизнес
Новости
Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные цены на пиво
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Росалкогольрегулирование предложило ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, Минфин прорабатывает этот вопрос, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова. Он отметил, что к единому мнению о целесообразности МРЦ стороны пока не пришли.
«Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают», – добавил Сазанов. Сегодня в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).
Об идее ввести МРЦ на пиво руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил в сентябре 2018 г. Он пояснял, что с таким предложением в ведомство обратились участники пивоваренного рынка. В октябре того же года инициативу поддержалаобщественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» (представляет интересы 1500 пивоварен, 3% рынка). Соответствующее письмо организация направила в Минфин. Президент «Опоры» Александр Калинин объяснял, что МРЦ на пиво и пивные напитки позволила бы снять риски распространения напитков, маскирующихся под пивные, безакцизной пивной продукции и серого импорта.
В феврале Минфин опубликовал проект постановления правительства, согласно которому министерство получит право устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. Ведомство подчеркивало, что пользоваться новым инструментом пока не планирует: планов вводить МРЦ на новые виды алкоголя у министерства нет.
Политика
Новости
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
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ЦИАН, сервис для размещения объявлений о продаже и покупке недвижимости, разослал своим пользователям письмо с рекомендацией, как отстаивать гражданские права. Поводом для рассылки стала ситуация в Екатеринбурге, где на прошлой неделе прошли протесты из-за строительства храма вместо сквера в центре города.
В письме с заголовком «Скверные» истории. Что не так с застройкой скверов?» описывается ситуация в Екатеринбурге и других городах, где жители недовольны застройкой скверов, например в Москве и Ульяновске. Завершается письмо тремя советами, как отстаивать гражданские права. Например, участвовать во всех голосованиях и публичных слушаниях, а также физически и «в рамках закона» не давать стройке начаться. «Помогут протесты гражданского неповиновения, резонанс в СМИ и соцсетях, привлечение звезд шоу-бизнеса, заявления с персональным давлением на чиновников в силовые органы», – гласит третий совет.
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке. Статья вышла 17 мая и в целом повторяет содержание письма, однако рекомендации протестовать в ней нет. Советы, как отстаивать свои права, даны в статье со ссылкой на градозащитницу (должность не указана) Валерию Востокову.
В пресс-службе ЦИАН сообщили «Ведомостям», что подписчики из-за технического сбоя получили не утвержденную рассылку, где не были закавычены советы спикеров. «Приведенные в статье советы градозащитников являются выражением их позиции и мнения, и поэтому все даны прямыми цитатами. Мнение и позиция спикеров не равно мнению и позиции ЦИАН», – говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что на сайте ЦИАН публикуются материалы на актуальные темы, связанные с недвижимостью, строительством, городской средой и экологией. «ЦИАН. Журнал неоднократно писал о конфликтах, связанных со строительством в парках, скверах, зеленых зонах. Экология – важный фактор выбора места жительства, качества жизни, соответственно, все люди заинтересованы в сохранении благополучной среды проживания», – уточнила пресс-служба.
Cian.ru – один из старейших сайтов для публикации объявлений о продаже, покупке и аренде жилья: он существует с 2001 г.
Протесты против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге начались 13 мая. Решение о его строительстве было принято еще осенью 2018 г., тогда местные жители пытались инициировать референдум, но получили отказ властей. Протесты продлились несколько дней, в результате были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил региональным и местным властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и приостановила строительство храма на этот период.
Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии
URA.RU / TASS
В центре Екатеринбурга в ночь на 14 мая прошла акция местных жителей против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера у Театра драмы. Разрешение на его строительство выдано ООО «Храм Святой Екатерины», совладельцами которого являются гендиректор УГМК Андрей Козицын, Русская медная компания (РМК) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Храм планируют построить к 2023 г., к 300-летию Екатеринбурга. В марте митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл показал эскизы будущего храма во время видеообращения. Как он будет выглядеть – в фотогалерее «Ведомостей»
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Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст в отставку. Трансляция брифинга велась на его странице в Facebook.
По словам премьера, президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за предстоящие вызовы, когда призвал членов правительства уйти в отставку. Гройсман добавил, что будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду.
Зеленский 20 мая в ходе церемонии инаугурации заявил, что члены правительства должны уйти в отставку. Он отметил, что их места должны занять те, кто думает о будущем Украины, а не о ближайших выборах. Президент также объявил о роспуске Верховной рады.
Решение об отставке премьера принимает Верховная рада. Отставка премьера приводит к роспуску всего кабинета министров. Ранее в отставку подали глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак. О намерении покинуть свой пост также заявлял министр иностранных дел Павел Климкин.
Гройсман возглавил правительство Украины в апреле 2016 г. До этого он полтора года занимал пост председателя Верховной рады.