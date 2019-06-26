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Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице. Об этом же сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Пришел неизвестный мужчина, облил себя бензином и заявил, что собирается совершить самосожжение», – отметил собеседник агентства.

Пресс-служба Минстроя позже рассказала РБК, что мужчина, стоящий у здания ведомства, держит зажигалку в правой руке. Он – сельский житель Рязанской области, который требует снять запрет на строительство его дома. К нему вышел заместитель министра строительства Юрий Гордеев и проводил его в здание ведомства.

РБК опубликовал видеозапись, сделанную пресс-службой Минстроя. На нем человек в зеленой футболке, держа что-то в руке, кричит: «Я требую снятия запрета на строительство в Рязанской области – в Рыбнинском районе. <...> Неужели мы так много просим?»

Источник ТАСС сообщил, что мужчина – обманутый дольщик. Минстрой эту информацию опровергает. Требования мужчины могут быть связаны с «ранее установленными охранными зонами "есенинских" мест», уточнило ведомство.

Позже пресс-служба Минстроя сообщила «Интерфаксу», что мужчина задержан.