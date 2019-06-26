Путин потребовал прекратить прятать камеры на дорогах

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Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Роскомнадзор готов запустить процедуру наложения штрафа на Google, сообщил глава службы Александр Жаров. Американский поисковик не исполняет в полной мере закон об удалении из поисковой выдачи ссылок на запрещенную на территории России информацию, объяснил Жаров. Это может стать вторым штрафом для Google по этой статье. Сумма штрафа может составить 750 000 руб., напомнил глава Роскомнадзора.

Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор. В этот реестр попадают сайты, содержащие призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты, доступ к которым ограничен в России навсегда. С ноября 2017 г. ссылки на сайты, попавшие в реестр, обязаны удалять из своей выдачи и поисковики. Они должны также подключиться к самому реестру, чтобы оперативно получать информацию о новых ресурсах, которые попали под блокировку.

Роскомнадзор впервые огласил претензии к Google по фильтрации поиска летом 2018 г., тогда американская компания получила официальное предупреждение о необходимости соблюдения российского законодательства. Предупреждение силы не возымело, признали чиновники осенью, завели административное дело против Google и обратились в суд с просьбой оштрафовать американскую корпорацию. В конце года суд оштрафовал Google на 0,5 млн руб., компания решение оспаривать не стала и штраф оплатила.

В начале этого года Google все-таки начал фильтровать поиск, рассказывал «Ведомостям» источник в крупной интернет-компании и подтверждал источник в Роскомнадзоре. Компания пока не удаляет все ссылки, попавшие в реестр, но большую их часть – около 70%, говорили собеседники «Ведомостей». При этом к реестру Google подключаться не стал.

Google продолжает удалять часть ссылок – около 65%, рассказал сегодня «Ведомостям» источник в Роскомнадзоре, но доля фильтрации не растет, что категорически не устраивает чиновников.

Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».

Близкий к Google источник сообщил «Ведомостям», что поисковик не подключен к реестру запрещенных сайтов и не удаляет автоматически из выдачи в России ссылки, входящие в реестр. Вместо этого в компании рассматривают запросы на удаление контента, содержащегося в реестре, и в случае если запрос отвечает требованиям, удаляют контент из российского сервиса. В Google отказались от комментариев.