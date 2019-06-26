ПАСЕ вернула полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. За принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против – 62, воздержались – 15.
Согласно документу, Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений. «Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации», – говорится в резолюции.
Также в документе сказано, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи». Кроме того, ПАСЕ призвала Россию освободить 24 украинских моряка, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе, и немедленно выплатить все необходимые взносы.