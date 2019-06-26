ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

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РБК: начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку

Начальник полиции, замруководителя Управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку. Об этом РБК рассказали источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к управлению.

По их словам, в настоящее время Петухов в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан. Он уходит с поста по выслуге лет, отметили собеседники издания.

Бывший начальник Петухова, руководитель УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков уже уволен в связи с выходом на пенсию, подчеркнули источник РБК в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров отстранен от должности, также сообщили источники. По их данным, он не уволен. Источник, близкий к ведомству, отметил, что Щиров на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

6 июня был задержан по подозрению в сбыте наркотиков журналист издания «Медуза» Иван Голунов. Он вину не признал и заявил, что ему подбросили наркотики. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения. 13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Пучкова, а также начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.