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Арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд рублей

У бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, арестовано имущество более чем на 27 млрд руб. Об этом заявил его адвокат на заседании Мосгорсуда, передает агентство «Москва». В эту же сумму арестованное имущество Абызова на заседании суда оценило и следствие, передает «Интерфакс». Защита в Мосгорсуде пытается оспорить арест части имущества бывшего министра.

В июле представитель Басманного суда Юнона Царева рассказала, что арест наложен на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.) на счетах Абызова. В апреле суд арестовал другие активы бывшего министра, в частности 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В то же время 22 августа Басманный суд Москвы отказался продлевать срок ареста нескольких счетов по делу экс-министра.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в мае. Он обвиняется в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. Абызов создал и возглавил преступное сообщество, после чего, обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов находится в СИЗО. Вину он не признал.