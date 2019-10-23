Полиция обнаружила на юго-западе Англии грузовик с 39 трупами
Полиция Великобритании обнаружила в ночь со вторника на среду на юго-западе страны грузовик с 39 трупами, говорится на сайте ведомства. Машина была припаркована в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (графство Эссекс).
Среди погибших 38 взрослых и один подросток. По словам источника, полиция пытается установить личности погибших, однако этот процесс может занять много времени.
По подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель грузовика, гражданин Северной Ирландии.
Полиция полагает, что грузовик, следовавший из Болгарии, въехал на территорию страны 19 октября через пропускной пункт британского населенного пункта Холихед. На данный момент полиция установила кордон на месте ЧП. Въезд на территорию промышленной зоны закрыт. «Оцепление нарушит деятельность местных предприятий в этом районе, мы будем работать над тем, чтобы потери компаний были минимальными», – приводятся в сообщении слова инспектора полиции Эссекса Эндрю Маринера.