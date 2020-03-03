Москва в 2019 году побила рекорд по числу задержаний и арестов протестующих
Столичные полиция и суды в 2019 г. побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в 2019 г. почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.
Управление судебного департамента по Москве опубликовало статистику деятельности столичных судов за 2019 г., в том числе — о рассмотрении дел об административных правонарушениях (итоговые данные за 2019 г. по всей России еще не обнародованы). Данные по делам о нарушениях порядка на массовых мероприятиях (ст. 20.2, 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях) ярко отразили события лета 2019 г. в Москве, когда полиция и Росгвардия задерживала тысячи участников мирных протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Число рассмотренных московскими судами в 2019 г. таких дел — 3286 — в 1,4 раза превысило прежний рекорд, установленный в 2012 г. (митинги за честные выборы, в том числе «Марш миллионов» и митинг на Болотной площади 6 мая) и в 1,7 — число дел 2017 г., второго по числу дел за последние 7 лет. Число административно наказанных в 2019 г. — 2974 человека — выросло по сравнению с 2012 г. в 2,2 раза и в 1,9 раза по сравнению с 2017 г. Выросшая доля наложенных наказаний в общем количестве дел отражает более жесткую линию столичных судов в отношении протестующих.
Также 2019 г. в Москве стал годом рекордного числа арестов — 131 за нарушения на массовых мероприятиях, это в 10 раз больше, чем в 2017 г. и сопоставимо с число арестов по всей России в 2012 и 2017 гг. Числом наказанных и арестованных рекорды не исчерпываются: сумма штрафов, наложенных на митинговавших в Москве в 2019 г. — 44,9 млн руб. — в 9 раз больше, чем в 2012 г. и сопоставим с суммой штрафов, наложенных судами за нарушения правил проведения митингов по всей России в 2017 г. и 2018 г.