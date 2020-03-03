Москва в 2019 году побила рекорд по числу задержаний и арестов протестующих

Также 2019 г. в Москве стал годом рекордного числа арестов — 131 за нарушения на массовых мероприятиях, это в 10 раз больше, чем в 2017 г. и сопоставимо с число арестов по всей России в 2012 и 2017 гг. Числом наказанных и арестованных рекорды не исчерпываются: сумма штрафов, наложенных на митинговавших в Москве в 2019 г. — 44,9 млн руб. — в 9 раз больше, чем в 2012 г. и сопоставим с суммой штрафов, наложенных судами за нарушения правил проведения митингов по всей России в 2017 г. и 2018 г.