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Путин освободил от должности руководителя военного следственного управления СК

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Заместитель председателя Следственного комитета, руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александр Сорочкин освобожден от должности указом президента Владимира Путина.

Сорочкину 62 года. Он перешел на работу в СК после службы в органах государственной безопасности. С 1 декабря 2007 г. был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре, руководителем военного следственного управления. С 2011 г. занимал должность замглавы СК – руководителя ГВСУ.

Ранее сегодня Путин подписал указ о назначении на должность заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева. Он занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором. По данным «Коммерсанта», Карбунеев будет курировать работу ГВСУ и главного управления по расследованию особо важных дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных