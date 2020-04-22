Путин освободил от должности руководителя военного следственного управления СК
Заместитель председателя Следственного комитета, руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александр Сорочкин освобожден от должности указом президента Владимира Путина.
Сорочкину 62 года. Он перешел на работу в СК после службы в органах государственной безопасности. С 1 декабря 2007 г. был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре, руководителем военного следственного управления. С 2011 г. занимал должность замглавы СК – руководителя ГВСУ.
Ранее сегодня Путин подписал указ о назначении на должность заместителя председателя СК Эдуарда Кабурнеева. Он занял место Игоря Краснова, который сейчас работает генпрокурором. По данным «Коммерсанта», Карбунеев будет курировать работу ГВСУ и главного управления по расследованию особо важных дел.