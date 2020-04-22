Путин освободил от должности руководителя военного следственного управления СК

Сорочкину 62 года. Он перешел на работу в СК после службы в органах государственной безопасности. С 1 декабря 2007 г. был заместителем председателя Следственного комитета при прокуратуре, руководителем военного следственного управления. С 2011 г. занимал должность замглавы СК – руководителя ГВСУ.