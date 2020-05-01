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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

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Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. Королев скончался сегодня утром, сказал Аксенов на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Причина смерти не сообщается.

Королев стал вице-премьером республики в декабре 2016 г. На своем посту он курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру.

По данным на 1 мая, коронавирус в России обнаружен у 114 431 человека. В Москве число больных достигло 57 300 человек. 30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных