Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. Королев скончался сегодня утром, сказал Аксенов на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Причина смерти не сообщается.
Королев стал вице-премьером республики в декабре 2016 г. На своем посту он курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру.
По данным на 1 мая, коронавирус в России обнаружен у 114 431 человека. В Москве число больных достигло 57 300 человек. 30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер Михаил Мишустин.