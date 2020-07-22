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Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Ведомости

Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы. «Сегодня вышел из Следственного комитета уже обвиняемым», – написал Навальный и отметил, что следователи «умудрились [...] наработать материалов на пять томов уголовного дела».

Адвокат Кобзев подтвердил РБК предъявление обвинения. От утверждает, что следователи московского Следственного комитета намерены 23 июля объявить об окончании предварительного расследования. «Они очень сильно спешат, не знаю почему», – сказал он и добавил, что после ознакомления сторон дело поступит в прокуратуру, а после этого – в суд.

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня. Следствие заподозрило политика в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК), и вызвало его на допрос. Ранее Кобзев отмечал, что допрос связан с уголовным делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны. 2 июня Навальный переопубликовал ролик RT, в котором различные люди зачитывали  преамбулу к Конституции, в числе людей из видео был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – прокомментировал Навальный участников ролика в Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных