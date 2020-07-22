Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете

Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня. Следствие заподозрило политика в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК), и вызвало его на допрос. Ранее Кобзев отмечал, что допрос связан с уголовным делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны. 2 июня Навальный переопубликовал ролик RT, в котором различные люди зачитывали преамбулу к Конституции, в числе людей из видео был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – прокомментировал Навальный участников ролика в Twitter.