Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом Навальный написал в своем блоге в LiveJournal, также он приложил копии постановления и предварительной экспертизы. «Сегодня вышел из Следственного комитета уже обвиняемым», – написал Навальный и отметил, что следователи «умудрились [...] наработать материалов на пять томов уголовного дела».
Адвокат Кобзев подтвердил РБК предъявление обвинения. От утверждает, что следователи московского Следственного комитета намерены 23 июля объявить об окончании предварительного расследования. «Они очень сильно спешат, не знаю почему», – сказал он и добавил, что после ознакомления сторон дело поступит в прокуратуру, а после этого – в суд.
Уголовное дело о клевете против Навального возбудили в середине июня. Следствие заподозрило политика в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК), и вызвало его на допрос. Ранее Кобзев отмечал, что допрос связан с уголовным делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны. 2 июня Навальный переопубликовал ролик RT, в котором различные люди зачитывали преамбулу к Конституции, в числе людей из видео был участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. «Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – прокомментировал Навальный участников ролика в Twitter.