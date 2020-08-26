США заранее отвергли результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью газете Politico, передает ТАСС.
«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться», ‒ сказал Медоуз, отметив, что не стал бы принимать российскую вакцину.
Медоуз подчеркнул, что с оптимизмом надеется на готовность американской вакцины от коронавируса к осени 2020 г.
Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. Она прошла две фазы клинических испытаний, сейчас объявлен набор добровольцев для проведения третьего этапа исследований вакцины, который может начаться уже на следующей неделе.