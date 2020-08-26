США заранее отвергли результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

«Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться», ‒ сказал Медоуз, отметив, что не стал бы принимать российскую вакцину.