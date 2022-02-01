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WP узнала о «словесной перепалке» между представителями России и США в ООН

Ведомости

Постоянные представители США и России в ООН Линда Томас-Гринфилд и Василий Небензя 31 января на заседании Совета безопасности организации устроили «словесную перепалку», которая стала одной из острейших за последние годы, сообщает The Washington Post (WP). Причиной конфликта стала ситуации вокруг Украины, уточняет издание.

Так, Томас-Гринфилд заявила, что Россия «пыталась без каких-либо фактических оснований выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения» на республику. Она указала на размещение вблизи украинских границ свыше 100 000 «вооруженных до зубов» российских солдат.

Небензя в ответ на это сказал, что США, руководствуясь собственными целями, «провоцируют эскалацию», ложно обвиняя Россию в подготовке вторжения на Украину. «Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — заявил он американской коллеге.

Российский постпред обвинил Запад в том, что тот привел «чистых нацистов» к власти «на границах России» и «сделал героев из тех народов, которые сражались на стороне Гитлера». США, по словам Небензи, нацелены на ослабление России и создание «дуги нестабильности» вокруг нее.

Томас-Гринфилд, со своей стороны, заявила о «модели агрессии», неоднократно наблюдаемой со стороны Москвы. В качестве примера она привела «вторжение» в Грузию в 2008 г. и ситуацию с Крымом в 2014 г. «Что бы это значило для мира, если бы бывшие империи получили разрешение начать отвоевывать территории силой?» — отметила она.

Как отмечает WP, «словесная конфронтация» «изобиловала» историческими ссылками, относящимися в том числе к концу Второй мировой войны, «холодной войне» и ее последствиям. При этом оба политика заявили, что выход из ситуации возможен через дипломатию, тем не менее ни одна из сторон не пожелала уступить.

Американский постпред отметила, что в случае вторжения России на Украину «никто не сможет сказать, что не предвидел этого». Небензя опроверг наличие у России планов по вторжению на Украину и напомнил, что страна имеет право размещать войска в любом месте на своей территории.

Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Постпред России при ООН покинул заседание Совбеза перед выступлением Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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