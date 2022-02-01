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Путин и Драги обсудили российские предложения в сфере безопасности

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого стороны обсудили российские предложения в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин изложил ключевые подходы российской стороны на этот счёт, акцентировав важность соблюдения основополагающего принципа неделимости безопасности, зафиксированного в подписанных на высшем уровне документах ОБСЕ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Путин и Драги также обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Киев уклоняется от взятых на себя обязательств по урегулированию внутриукраинского кризиса. Стороны подчеркнули «необходимость конкретных шагов киевских властей» по реализации минских соглашений.

Помимо этого в ходе разговора были затронуты вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего касающиеся взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях. Путин подтвердил готовность и далее обеспечивать стабильные поставки российского природного газа в Италию.

Ранее президент провел видеоконференцию с представителями итальянского бизнеса. Основными темами встречи стали торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Италии и перспективы дальнейшего расширения деловых связей. Участие в видеоконференции приняли также члены российского правительства.

26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Путин также заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.

Ранее по теме: WP узнала о «словесной перепалке» между представителями России и США в ООН

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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