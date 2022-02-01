Путин и Драги обсудили российские предложения в сфере безопасности

26 января США и НАТО передали МИД России письменные ответы на предложения по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Путин также заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.