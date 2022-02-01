Блинкен заверил Лаврова в готовности США к продолжению переговоров по безопасности
США готовы продолжать обсуждать с Россией вопросы безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.
«Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в продолжение письменного ответа США на российские предложения по безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками», — сообщили в государственном департаменте США.
Помимо этого, в разговоре с российским коллегой Блинкен призвал Москву к «немедленной деэскалации» вокруг Украины. По его словам, нападение России на Украину приведет к серьезным последствиям для Москвы.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января. Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.