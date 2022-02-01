Лавров упрекнул США в нежелании обсуждать первостепенные вопросы безопасности

«Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на Евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а придать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал... в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», — отметил Лавров.