Лавров упрекнул США в нежелании обсуждать первостепенные вопросы безопасности
Вашингтон в контексте гарантий безопасности предпочитает концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов», — сказал он.
По словам российского министра, на ключевой вопрос Москвы — требование о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности — реакция США была негативной.
«Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на Евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а придать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал... в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», — отметил Лавров.
«На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам [безопасности], будем докладывать их нашему президенту», — сказал глава МИД РФ.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.
Ранее Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.