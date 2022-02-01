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Лавров упрекнул США в нежелании обсуждать первостепенные вопросы безопасности

Ведомости

Вашингтон в контексте гарантий безопасности предпочитает концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов», — сказал он.

По словам российского министра, на ключевой вопрос Москвы — требование о добросовестном выполнении договоренностей о неделимости безопасности — реакция США была негативной.

«Иными словами, этот ключевой принцип международного права, согласованный на Евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а придать полному забвению. И чтобы этого не произошло, когда мы получили реакцию из Вашингтона на наши изначальные предложения, я подробно описал... в отдельном послании и направил его всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали нашу позицию», — отметил Лавров.

«На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам [безопасности], будем докладывать их нашему президенту», — сказал глава МИД РФ.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.

Ранее по теме: WP узнала о «словесной перепалке» между представителями России и США в ООН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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