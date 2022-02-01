Постпред США в ООН заявила о достижении «абсолютного успеха» на заседании Совбеза
Заседание Совета безопасности ООН по вопросу ситуации вокруг Украины имело абсолютный успех, поскольку мир смог услышать позицию России, заявила в эфире радио NPR постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
«Для нас это был абсолютный успех. Мы позволили миру услышать то, что мы слышали от русских, и мы смогли опровергнуть их дезинформацию и их пропагандистскую кампанию», — сказала она. О какой именно пропаганде и дезинформации идет речь, политик не уточнила.
Отвечая на вопрос, было ли что-то достигнуто в результате заседания, Томас-Гринфилд сказала: «Абсолютно».
Она напомнила, что заседание было открытым. Россия же выступала против этого, однако была вынуждена согласиться, так как большинство членов Совета безопасности проголосовали за подобный формат.
Ранее сегодня издание The Washington Post сообщило, что между Томас-Гринфилд и постоянным представителем России в ООН Василием Небензей на заседании произошла «словесная перепалка». Американский политик обвинила Россию в том, что та якобы «пыталась без каких-либо фактических оснований выставить Украину и западные страны агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для нападения» на республику.
Небензя, в свою очередь, сказал, что США, преследуя личные цели, «провоцируют эскалацию» конфликта между Россией и Украиной. Вашингтон, по мнению российского политика, хочет ослабить Россию и создать вокруг нее «дугу нестабильности».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, заявили, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.