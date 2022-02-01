Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал возможное вступление Украины в военный альянс НАТО. Кадры общения лидеров двух стран с журналистами показал телеканал «Россия 24».
«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы также, как в Польше и Румынии — кто помешает-то — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал Путин.
В этом контексте глава государства напомнил, что возможность проведения военной операции для возврата Крыма отмечена в доктринальных документах Киева.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.