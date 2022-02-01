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Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал возможное вступление Украины в военный альянс НАТО. Кадры общения лидеров двух стран с журналистами показал телеканал «Россия 24».

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы также, как в Польше и Румынии — кто помешает-то — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал Путин.

В этом контексте глава государства напомнил, что возможность проведения военной операции для возврата Крыма отмечена в доктринальных документах Киева.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем ответе США не учли «принципиальные озабоченности» Москвы.

Ранее по теме: Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Британией и Польшей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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