Путин предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

«Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы также, как в Польше и Румынии — кто помешает-то — и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория, вопрос для нас в этом смысле закрыт… Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — сказал Путин.