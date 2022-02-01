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Орбан высказался о потерях Венгрии из-за антироссийских санкций

Ведомости

Санкции, введенные против России, нанесли больший ущерб Венгрии, заявил премьер-министр последней Виктор Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Политика санкций, введенных против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве целей», — сказал он.

По мнению Орбана, экономика России «хорошо выстояла» против западных санкций, так как она оказалась сильнее, чем думали другие государства. В целом венгерский премьер-министр отметил, что считает подобные ограничения неприемлемыми в отношении любой из стран. «Санкции — это средство, которое заведомо обречено на провал», — пояснил он свою позицию.

В 2014 г., после вхождения Крыма в состав России, США и Европейский союз (ЕС) ввели против России санкции, которые ограничивали в том числе финансовые операции, экспорт вооружений, технологий и нефтяной продукции из ЕС. В ответ на это Россия начала политику импортозамещения и ввела продовольственное эмбарго для США, ЕС и прочих стран, в числе которых оказалась и Венгрия.

Также в ходе пресс-конференции Орбан назвал прошлый год наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Венгрии и России. На встрече с Путиным политик выразил надежду на увеличение поставок российского газа в республику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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