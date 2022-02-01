Орбан высказался о потерях Венгрии из-за антироссийских санкций

В 2014 г., после вхождения Крыма в состав России, США и Европейский союз (ЕС) ввели против России санкции, которые ограничивали в том числе финансовые операции, экспорт вооружений, технологий и нефтяной продукции из ЕС. В ответ на это Россия начала политику импортозамещения и ввела продовольственное эмбарго для США, ЕС и прочих стран, в числе которых оказалась и Венгрия.