Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск на двух направлениях на Украине
Российские войска выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях и теперь перегруппируются для освобождения Донбасса, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Все основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», — заявил Конашенков.
Он рассказал, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы и технику для удержания крупных городов на этих направлениях. ВС России хотели нанести украинской армии такое поражение, которое не позволило бы ей использовать эти силы в Донбассе. «Все эти цели были выполнены», — отметили в Минобороны.
Также российские военные хотели создать необходимые условия для завершающего этапа операции по освобождению Донбасса при отсутствии притока свежих сил противника и с использованием абсолютного превосходства в воздухе и современного высокоточного вооружения. Для этого ВС России ведут удары по оборонительным укреплениям ВСУ. Российские военные взяли под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов, уничтожили систему ПВО страны, аэродромы, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.
Ранее по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.