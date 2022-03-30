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Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск на двух направлениях на Украине

Ведомости

Российские войска выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях и теперь перегруппируются для освобождения Донбасса, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Все основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены. Целью перегруппировки российских Вооруженных Сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», — заявил Конашенков.

Он рассказал, что на первом этапе спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы и технику для удержания крупных городов на этих направлениях. ВС России хотели нанести украинской армии такое поражение, которое не позволило бы ей использовать эти силы в Донбассе. «Все эти цели были выполнены», — отметили в Минобороны.

Также российские военные хотели создать необходимые условия для завершающего этапа операции по освобождению Донбасса при отсутствии притока свежих сил противника и с использованием абсолютного превосходства в воздухе и современного высокоточного вооружения. Для этого ВС России ведут удары по оборонительным укреплениям ВСУ. Российские военные взяли под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов, уничтожили систему ПВО страны, аэродромы, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников.

Ранее по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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