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Зеленский сообщил Байдену о ходе переговоров с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Джо Байдену о ходе переговоров Украины с Россией, говорился на сайте Белого дома. Очередной раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле.

Байден и Зеленский обсудили работу США по оказанию помощи Украине в области безопасности, «критические последствия, которые это оружие оказало на конфликт, и продолжающиеся усилия Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей, чтобы помочь украинским военным защитить свою страну».

Также Байден сообщил президенту Украине, что США планируют предоставить стране $500 млн прямой финансовой помощи.

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.

По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных