Зеленский сообщил Байдену о ходе переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Джо Байдену о ходе переговоров Украины с Россией, говорился на сайте Белого дома. Очередной раунд переговоров прошел 29 марта в Стамбуле.
Байден и Зеленский обсудили работу США по оказанию помощи Украине в области безопасности, «критические последствия, которые это оружие оказало на конфликт, и продолжающиеся усилия Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей, чтобы помочь украинским военным защитить свою страну».
Также Байден сообщил президенту Украине, что США планируют предоставить стране $500 млн прямой финансовой помощи.
По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта украинская сторона передала России письменные предложения по мирному соглашению. В частности, Киев предложил нейтральный статус Украины в обмен на международные гарантии безопасности. Кроме того, Украина предложила отказаться от вооруженного способа решения вопроса о статусе Крыма и Севастополя и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по этому вопросу. Проблемы Донецкой и Луганской областей предлагается решить отдельно, путем личной встречи президентов двух стран.
По итогам переговоров Минобороны РФ заявило о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. До этого глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа военной операции России выполнены и теперь можно сосредоточиться на освобождении Донецкой и Луганской народных республик.