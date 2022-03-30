Великобритания распространила санкции в отношении Крыма на ДНР и ЛНР

ЕС ввел санкции в отношении Крыма в 2014 г. после его присоединения к России. В 2015 г. Евросовет заявил, что санкции будут действовать до полного выполнения минских договоренностей. ЕС смягчил санкции в отношении Крыма, а Великобритания сделала это в 2021 г., после выхода из Евросоюза.