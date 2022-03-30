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Великобритания распространила санкции в отношении Крыма на ДНР и ЛНР

Ведомости

Власти Великобритании распространили финансовые, торговые и транспортные санкции, введенные в отношении Крыма, на Донецкую и Луганскую народные республики, говорится на сайте МИДа страны.

«Новое законодательство также распространило финансовые, торговые и транспортные санкции, введенные в отношении Крыма, на неподконтрольную правительству [Украины] территорию в Донецке и Луганске», — сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

В МИДе сообщили, что власти страны приняли 30 марта закон, который запрещает техническое обслуживание самолетов или судов российских олигархов, которые попали под санкции, или их предприятий. Такой запрет был введен в отношении основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова и главы Millhouse Евгения Швидлера.

ЕС ввел санкции в отношении Крыма в 2014 г. после его присоединения к России. В 2015 г. Евросовет заявил, что санкции будут действовать до полного выполнения минских договоренностей. ЕС смягчил санкции в отношении Крыма, а Великобритания сделала это в 2021 г., после выхода из Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных