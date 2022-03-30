Великобритания распространила санкции в отношении Крыма на ДНР и ЛНР
Власти Великобритании распространили финансовые, торговые и транспортные санкции, введенные в отношении Крыма, на Донецкую и Луганскую народные республики, говорится на сайте МИДа страны.
«Новое законодательство также распространило финансовые, торговые и транспортные санкции, введенные в отношении Крыма, на неподконтрольную правительству [Украины] территорию в Донецке и Луганске», — сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.
В МИДе сообщили, что власти страны приняли 30 марта закон, который запрещает техническое обслуживание самолетов или судов российских олигархов, которые попали под санкции, или их предприятий. Такой запрет был введен в отношении основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова и главы Millhouse Евгения Швидлера.
ЕС ввел санкции в отношении Крыма в 2014 г. после его присоединения к России. В 2015 г. Евросовет заявил, что санкции будут действовать до полного выполнения минских договоренностей. ЕС смягчил санкции в отношении Крыма, а Великобритания сделала это в 2021 г., после выхода из Евросоюза.