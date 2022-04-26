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Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира

Ведомости

Совет международной федерации хоккея (IIHF) решил отозвать у России право на проведение чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 г., сообщается на сайте организации.

Принятое на последнем заседании совета в Цюрихе решение в федерации объяснили заботой о безопасности и благополучии игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

Альтернативный город-организатор будет выбран на ежегодном конгрессе федерации в финском Тампере. «Как и в случае с более ранним решением совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 г., который должен был пройти в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», – говорится в сообщении федерации.

Чемпионат мира по хоккею 2023 г. должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына сообщила 7 апреля, что российских спортсменов отстранили в 31 спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта, 26 организаций приняли решение о полном отстранении, остальные допускают участие россиян в нейтральном статусе, из семи федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение об отстранении.

20 апреля организаторы Уимблдона решили не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире в связи с ситуацией на Украине, писал ТАСС. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала это решение несправедливым.

На состоявшейся 26 апреля встрече с российскими спортсменами - победителями и призерами Олимпиады и Паралимпиады в Пекине президент Владимир Путин заявил, что «для России в спорте нет недружественных стран» и страна остается открытой для широкого и конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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