Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира

Альтернативный город-организатор будет выбран на ежегодном конгрессе федерации в финском Тампере. «Как и в случае с более ранним решением совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 г., который должен был пройти в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», – говорится в сообщении федерации.