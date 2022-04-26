Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира
Совет международной федерации хоккея (IIHF) решил отозвать у России право на проведение чемпионата мира по этому виду спорта в 2023 г., сообщается на сайте организации.
Принятое на последнем заседании совета в Цюрихе решение в федерации объяснили заботой о безопасности и благополучии игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков.
Альтернативный город-организатор будет выбран на ежегодном конгрессе федерации в финском Тампере. «Как и в случае с более ранним решением совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 г., который должен был пройти в Омске и Новосибирске, совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из нее и внутри нее», – говорится в сообщении федерации.
Чемпионат мира по хоккею 2023 г. должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
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