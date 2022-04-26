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Пентагон: США планируют добиваться сокращения военного потенциала России

Ведомости

Власти США намерены добиваться снижения военного потенциала России, заявил министр обороны страны Ллойд Остин по итогам консультаций в Германии по оказанию военной помощи Украине.

«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого», — ответил Остин на просьбу пояснить его слова о том, что одна из целей США на Украине сейчас — ослабить Россию (цитата по ТАСС).

Остин добавил, что сейчас военный потенциал России якобы стал слабее, чем в начале спецоперации на Украине.

Ранее сегодня замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что правительство страны считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия.

В ответ Минобороны России заявило, что даст пропорциональный ответ, если украинские военные по совету Лондона попытаются ударить по объектам на территории России. «Как мы предупреждали, российские Вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — заявили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных