Пентагон: США планируют добиваться сокращения военного потенциала России

«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого», — ответил Остин на просьбу пояснить его слова о том, что одна из целей США на Украине сейчас — ослабить Россию (цитата по ТАСС).