Пентагон: США планируют добиваться сокращения военного потенциала России
Власти США намерены добиваться снижения военного потенциала России, заявил министр обороны страны Ллойд Остин по итогам консультаций в Германии по оказанию военной помощи Украине.
«Я думаю, мы с самого начала ясно дали понять: мы действительно хотим усложнить для России возможность угрожать своим соседям, чтобы у них было меньше возможностей для этого», — ответил Остин на просьбу пояснить его слова о том, что одна из целей США на Украине сейчас — ослабить Россию (цитата по ТАСС).
Остин добавил, что сейчас военный потенциал России якобы стал слабее, чем в начале спецоперации на Украине.
Ранее сегодня замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что правительство страны считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия.
В ответ Минобороны России заявило, что даст пропорциональный ответ, если украинские военные по совету Лондона попытаются ударить по объектам на территории России. «Как мы предупреждали, российские Вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», — заявили в Минобороны.