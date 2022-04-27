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МИД объявил трех норвежских дипломатов персонами нон грата

Ведомости

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства Норвегии в Москве, сообщает пресс-служба министерства. Также министерство заявило решительный протест послу королевства Рюне Ресаланду в связи с высылкой дипломатов из Осло и военной поддержкой, которую власти страны оказывают Украине. 

«С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу вручена нота об объявлении на основе взаимности персонами нон грата трех дипломатов посольства Норвегии в Москве», — говорится в сообщении. Накануне МИД также объявил о высылке трех сотрудников шведского дипведомства.

6 апреля МИД Норвегии объявил о высылке трех российских дипломатов из королевства. Согласно утверждению главы дипведомства Анникен Хюитфельдт, все трое «осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом». После этого посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что меры, которые Москва примет в ответ на это решение, будут «ощутимыми».

По словам Рамишвили, норвежская сторона признает, что дипломаты особо нужны «в этот напряженный период взаимоотношений между Россией и Западом». «Это важный инструмент, чтобы отношения не скатились еще дальше, еще глубже, потому что потом восстанавливать будет очень сложно контакты», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

После начала военной операции России на Украине 24 февраля страны Европы решили выслать часть российских дипломатов. Новая волна высылки дипломатов началась после публикации 3 апреля фото и видео из украинской Бучи, на которых видны трупы в гражданской одежде, у некоторых из них были связаны руки. Минобороны России назвало публикацию видео провокацией, организованной после вывода российских войск из города для того, чтобы «очернить страну». Страны Запада под этим предлогом усилили антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных