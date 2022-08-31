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Путин потребовал найти виновных в срыве сроков ремонта ряда школ

Ведомости

Президент России Владимир Путин потребовал выявить и найти виновных в том, что некоторые школы оказались не готовы к началу учебного года, пишет ТАСС. Всего завершить ремонт к 1 сентября не успели в 84 школах, так как там были выявлены недостатки на последнем этапе работ.

«Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Кроме того, президент сказал, что больше с такими подрядчиками не стоит заключать контракты на подобные работы. «Надо к этому внимательно отнестись и проконтролировать ситуацию, которая складывается в регионах», — заявил Путин.

20 июля председатель комиссии Общественной палаты России по развитию дошкольного и школьного образования Наталья Кравченко заявляла, что около 70% школ в российских регионах, которые сейчас ремонтируются в рамках госпрограммы «Развитие образования», должны быть готовы к 1 сентября 2022 г. Уточнялось, что ремонт должен был пройти в 1661 школе. При этом к концу 2023 г. планируется завершить ремонт 3000 школ в 80 регионах России, а до конца 2026 г. — еще 4300 школ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных