Путин потребовал найти виновных в срыве сроков ремонта ряда школ

«Вы сказали о том, что около 84 школ не завершили ремонты в связи с тем, что были выявлены недостатки на завершающем этапе этих работ. Надо обязательно выявить, кто в этом виноват, посмотреть на подрядчиков, которые в нужные сроки не выполнили необходимый объем работ, и соответствующим образом отреагировать», — заявил Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.